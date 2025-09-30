María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel

Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.

Salta30/09/2025

La abogada experta en relaciones laborales, gestión de conflictos, negociación y asesoramiento estratégico, María Figallo quedará al frente de la administración de Mercado San Miguel, tras que la intervención de la institución y gestión de Emilio Gutiérrez finalizara.

Cabe recordar que en marzo de este año, se había creado la Unidad Ejecutora dependerá del Ente Descentralizado Mercado San Miguel conformada por el CPN Dino Fabián Camacho como responsable general, la Dra. María Figallo a cargo del área jurídica y el Arq. Pablo Benjamín Sánchez como responsable técnico.

