Gelsi sobre el triple crimen: “Tenemos que volver al inicio: paternidad y maternidad responsable”

El reciente triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela generó conmoción en la sociedad y un profundo llamado de atención sobre la violencia de género y la protección de los menores. En De Esto Sí Se Habla: Salud y Sexualidad, la sexóloga y ginecóloga Mónica Gelsi remarcó la necesidad de mirar hacia las causas profundas de estas tragedias.

“Qué terrible lo que hemos vivido con estas tres chicas. Lamentablemente la gente le pone la mirada en lo que ellas hacían, ¿por qué llegaron a prostituirse? ¿Qué faltó en ese hogar? ¿Habrán recibido un abrazo? ¿Tendrían plata para poder ir a la escuela, pagar un colectivo?”, cuestionó Gelsi.

La especialista subrayó que la responsabilidad de los adultos es fundamental: “Tenemos que volver al inicio: paternidad y maternidad responsable. Tener los hijos gustados si se está en condiciones de darles posibilidades en un mundo difícil”.

Gelsi advirtió que el debate no debe centrarse en juzgar a las víctimas, sino en prevenir situaciones de vulnerabilidad: “No hay derecho por lo que sea de que se haga lo que se hizo con estas chicas. Es algo lamentable, son tres crimenes que fueron encima con tortura y eso nos hace un gran llamado de atención”.

La especialista también señaló que la educación sexual integral y la responsabilidad parental son esenciales para evitar que se repitan estos casos: “Si no implementamos la ESI en las casas, si no tenemos una paternidad responsable… la naturaleza no puede decidir por la irresponsabilidad de los adultos”.