Triple crimen: El abogado de la familia de Lara aseguró que “hay más involucrados”

Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retencionesProvincias29/09/2025
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Gonzalo Fuenzalida señaló que la brutalidad del ataque a las jóvenes de 15 años no coincide con los detenidos hasta el momento y descartó la hipótesis de “viudas negras”.Provincias29/09/2025
Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen de Florencio Varela, afirmó este domingo que la brutalidad del ataque a las jóvenes no coincide con los perfiles de los detenidos hasta el momento.
En declaraciones a TN, el letrado sostuvo que “seguro hay más involucrados” en el triple femicidio.
Fuenzalida rechazó categóricamente la hipótesis de que las víctimas hayan actuado como "viudas negras", insistiendo en que la metodología del crimen lleva la firma de un grupo narco.
"Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo", analizó el abogado, aunque los calificó de "inexpertos" por la falta de prolijidad en el hecho.
El abogado también recordó las graves falencias que hubo en la búsqueda inicial de las jóvenes. Relató que el abuelo de una de las víctimas fue a la comisaría y le indicaron que debía "volver en 48 horas porque por el momento no podían hacer nada".
"No sé si fue inoperancia o si tal vez quisieron actuar indirectamente para ayudar en la desaparición. Todavía es materia de investigación", comentó Fuenzalida.
Finalmente, el letrado se mostró satisfecho con el cambio de fiscal en la causa, que ahora está a cargo de Carlos Adrián Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza, ya que esto derivó en más detenciones.
Con información de Noticias Argentinas
Las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque; más de 20 residentes fueron evacuados de urgencia.
Santino López se descompensó en plena cancha durante un partido en Sebastián Elcano; la familia espera los resultados de la autopsia.
Bomberos de Jujuy continúan luchando para extinguir las llamas de un incendio forestal desatado en Cerro Azul, cerca del Parque Provincial Potrero de Yala, que ya afectó unas 300 hectáreas.
El chico se desplomó en pleno partido que disputaba entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, sin que los esfuerzos por reanimarlo tuvieran éxito.
Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.