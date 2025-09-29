Triple crimen: El abogado de la familia de Lara aseguró que “hay más involucrados”

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen de Florencio Varela, afirmó este domingo que la brutalidad del ataque a las jóvenes no coincide con los perfiles de los detenidos hasta el momento.

En declaraciones a TN, el letrado sostuvo que “seguro hay más involucrados” en el triple femicidio.

Fuenzalida rechazó categóricamente la hipótesis de que las víctimas hayan actuado como "viudas negras", insistiendo en que la metodología del crimen lleva la firma de un grupo narco.

"Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo", analizó el abogado, aunque los calificó de "inexpertos" por la falta de prolijidad en el hecho.

El abogado también recordó las graves falencias que hubo en la búsqueda inicial de las jóvenes. Relató que el abuelo de una de las víctimas fue a la comisaría y le indicaron que debía "volver en 48 horas porque por el momento no podían hacer nada".

"No sé si fue inoperancia o si tal vez quisieron actuar indirectamente para ayudar en la desaparición. Todavía es materia de investigación", comentó Fuenzalida.

Finalmente, el letrado se mostró satisfecho con el cambio de fiscal en la causa, que ahora está a cargo de Carlos Adrián Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza, ya que esto derivó en más detenciones.

