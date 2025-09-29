Viruela del mono: Salud extrema controles en aeropuertos para frenar contagios

Por Aries, el Director General de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, se refirió a los dos casos registrados en la provincia de viruela del mono, aunque destacó que hasta el momento no se hallaron nuevos contagios.

“La viruela del mono es una enfermedad emergente que apareció hace cinco años en el mundo y tuvo brotes importantes en su momento. Se pensaba que se diseminaría más de lo que realmente ocurrió, y por suerte se pudo controlar con medidas de prevención, aislamiento y cuidado”, explicó García Campos.

El funcionario señaló que la enfermedad no cuenta con una vacunación masiva disponible y que los contagios se producen principalmente en grupos con contacto estrecho. “Ahora nos tocó tener estos dos casos en nuestro territorio, pero aparentemente no hay más, aunque seguimos dentro del periodo de vigilancia de 21 días. Queremos alertar a la población sobre la existencia de esta enfermedad y las medidas de prevención: mantener aislada a la persona afectada, evitar contacto estrecho y no compartir utensilios como el mate, ya que el contagio dura mientras existan las costras”, indicó.

Según la investigación epidemiológica, uno de los casos podría haberse originado con una persona que vino de Europa, probablemente de España, y tuvo contacto social estrecho con otros. “Estas personas no salieron de Salta; alguien introdujo la enfermedad, y pasó las barreras sanitarias, lo que demuestra que la detección no siempre es inmediata, ya que la fiebre no se percibe en todos los casos”, explicó García Campos.

El director general resaltó el trabajo conjunto con el personal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes para controlar la entrada del virus y reforzar las medidas de contingencia en la provincia.

“Tenemos que ser precavidos, pero no hay nada más que esto. La situación está controlada y seguimos en alerta para cualquier nuevo caso”, concluyó.