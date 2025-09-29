Es la principal causa de muerte en nuestro país y su incidencia está levemente por encima de la media mundial.
“La amenaza real sigue siendo el sarampión y la influenza”, afirmó García Campos
El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta explicó que, aunque la chikungunya está en descenso, se mantienen los controles fronterizos para prevenir la propagación de arbovirus en Salta.
Por Aries, el director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, destacó que este año los principales desafíos sanitarios en la región fueron el sarampión y la influenza, más que el dengue, aunque instó a mantener la vigilancia ante la circulación de arbovirus como la chikungunya.
“Argentina-Bolivia dio más sustos con sarampión y con influenza que con dengue. Dengue está más concentrado en Paraguay y Brasil, donde sigue circulando, y la amenaza regional es chikungunya, que está bajando de nuevo”, señaló el funcionario.
García Campos explicó que, aunque actualmente no existe una amenaza directa por arbovirosis en Salta, las rutas de ingreso desde Paraguay y Brasil son vigiladas de cerca. “Lo que nos preocupa son las rutas como la 80, que viene por Formosa y engancha con Paraguay, y la 16, que ingresa por el departamento de Anta y nos conecta con Brasil”, indicó.
Sobre la situación fronteriza con Bolivia, el especialista recordó que la vigilancia es constante: “Agua Blanca y Potosí forman una frontera espejo; lo que pasa en un lado, seguro pasa en el otro. Pero en este momento nos preocupó mucho más sarampión e influenza”.
Por otro lado, García Campos, destacó la necesidad de mantener campañas de prevención contra la rabia en la provincia, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Rabia. “Rabia sigue siendo un problema mundial y en nuestro medio tenemos muchas notificaciones de mordeduras y accidentes potencialmente rábicos. Por eso, debemos fortalecer la vacunación canina y felina y mantener la tenencia responsable de los animales”, señaló.
“No nos relajemos con comida elaborada sin los controles adecuados. La hemos pasado muy mal con salmonella, entonces no volvamos a eso” recordó el director general de Coordinación Epidemiológica.
“Estas personas no salieron de Salta; alguien introdujo la enfermedad, y pasó las barreras sanitarias” sostuvo el director general de Coordinación Epidemiológica de Salta.
La actividad se desarrollará en la Plazoleta Independencia con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.
La ANMAT aprobó una nueva droga para el cáncer de colon avanzado, un importante avance que demuestra la capacidad de duplicar la sobrevida libre de progresión de la enfermedad.
Infectóloga advirtió que patologías que parecían erradicadas, como el sarampión y la leishmaniasis, vuelven a representar un problema de salud pública en la provincia y la región.
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.