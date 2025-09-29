“La amenaza real sigue siendo el sarampión y la influenza”, afirmó García Campos

Por Aries, el director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, destacó que este año los principales desafíos sanitarios en la región fueron el sarampión y la influenza, más que el dengue, aunque instó a mantener la vigilancia ante la circulación de arbovirus como la chikungunya.

“Argentina-Bolivia dio más sustos con sarampión y con influenza que con dengue. Dengue está más concentrado en Paraguay y Brasil, donde sigue circulando, y la amenaza regional es chikungunya, que está bajando de nuevo”, señaló el funcionario.

García Campos explicó que, aunque actualmente no existe una amenaza directa por arbovirosis en Salta, las rutas de ingreso desde Paraguay y Brasil son vigiladas de cerca. “Lo que nos preocupa son las rutas como la 80, que viene por Formosa y engancha con Paraguay, y la 16, que ingresa por el departamento de Anta y nos conecta con Brasil”, indicó.

Sobre la situación fronteriza con Bolivia, el especialista recordó que la vigilancia es constante: “Agua Blanca y Potosí forman una frontera espejo; lo que pasa en un lado, seguro pasa en el otro. Pero en este momento nos preocupó mucho más sarampión e influenza”.

Por otro lado, García Campos, destacó la necesidad de mantener campañas de prevención contra la rabia en la provincia, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Rabia. “Rabia sigue siendo un problema mundial y en nuestro medio tenemos muchas notificaciones de mordeduras y accidentes potencialmente rábicos. Por eso, debemos fortalecer la vacunación canina y felina y mantener la tenencia responsable de los animales”, señaló.