Cada 29, la mayoría de los argentinos prepara un buen plato de ñoquis. Una costumbre instalada desde hace años a lo largo y ancho del país.

Solos, con salsa o mucho queso. También de diferentes sabores. Lo cierto es que los gnocchi dicen presente todos los meses.

Por qué los argentinos comemos ñoquis todos los 29

Una de las historias se remonta al siglo VIII y nace de una leyenda basada en San Pantaleón, un joven médico de Nicomedia que predicaba y curaba enfermos.

Según cuenta la leyenda, un 29 de julio Pantaleón le pidió pan a una familia de campesinos y estos lo invitaron a compartir su mesa, convidándole los pocos ñoquis que quedaban. En forma de agradecimiento por el agasajo, Pantaleón les proclamó un año de pesca y cosechas excelentes. Tras irse, la familia encontró monedas de oro debajo del plato en el cual había comido el joven médico.

Se cree que los deseos del peregrino se cumplieron, por lo que se mantuvo la tradición de comer ñoquis los 29 y colocar dinero debajo de los platos como símbolo de prosperidad, abundancia, trabajo y dinero para sus comensales.

Otra versión cuenta que los inmigrantes que llegaron al país en las grandes oleadas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, formaban parte de un grupo empobrecido que, a fin de mes, no les alcanzaba la plata.

Los ñoquis están realizados a base de harina y papa, dos ingredientes de los más económicos del mercado, es por ese motivo que optaban por realizar esta comida cerca de fin de mes.

Al ser una comunidad tan unida, los italianos que mejor ingreso tenían ayudaban con un plato de ñoquis a quienes estaban en peores condiciones. Sumado a eso, dejaban monedas o dinero debajo del plato de los invitados para que pudieran llegar a fin de mes.

Vale aclarar que no es una tradición exclusiva de Argentina sino que se extiende a países como Uruguay y Paraguay ya que también recibieron una gran inmigración italiana.

Más allá de todas las versiones de su origen, esta costumbre parece estar más latente que nunca y es motivo de reunión cada 29.

Cómo hacer ñoquis



Los ñoquis es acaso una de las recetas más económicas y fáciles de hacer. Se necesitan pocos ingredientes, que no son costosos.

La base es papa y un poco de harina. También se pueden elaborar con otras verduras, como batata, espinaca, calabaza y remolacha.

Ingredientes

1 k de papa

300 g de harina 0000

1 huevo

Sal y pimienta

Preparación

Lavar bien las papas y hervirlas con cáscara. Esto evita que absorban mucha agua. Cocinar hasta que estén tiernas.

Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pelar bien. Todavía en caliente, pisar las papas. Salpimentar y agregar el huevo previamente batido, sólo para cortar el ligue.

Incorporar de a poco la harina. No poner todo de golpe. Mientras menos agua haya absorbido la papa, menos harina va a necesitar.

Sin amasar, unir la masa de manera que quede firme, uniforme y que no se pegue en las manos.

Cortar porciones y armar rollos. Cortar trozos de dos centímetros y pasar por un tenedor para darle la forma tradicional. Esto es clave si se acompaña con salsa, porque en ese hueco que queda es donde se deposita el acompañamiento.

En una olla con agua hirviendo, poner los ñoquis de a tandas. Cuando flotan, están listos. A no colgarse que demoran más o menos un minuto en cocinarse.

Con información de La Voz