“La salud mental de los salteños no puede quedar librada a la incertidumbre”, advirtió el Colegio de Psicólogos

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, advirtió que las demoras del Instituto Provincial de Salud (IPS) en el pago de los honorarios no solo afectan a los profesionales, sino también a los propios pacientes.

En declaraciones en Aries, sostuvo que “la salud mental de los salteños no puede quedar librada a la incertidumbre”.

Según explicó, en el interior de la provincia los psicólogos dependen casi en un 90% de la cobertura del IPS, ya que la mayoría de los pacientes son empleados públicos. “

Cuando no hay pagos, los profesionales quedan atados de pies y manos. Saben que se deben a su comunidad, pero también tienen familias que mantener”, señaló la presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen.