Psicólogos en alerta por demoras en los pagos del IPS: “Lo de siempre”

El sábado 4 de octubre estará disponible en cajero el sueldo de septiembre. El cumplimiento en fecha con el pago de sueldos y la inversión en recursos laborales es un pilar de esta gestión.
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen, denunció que la obra social provincial volvió a retrasar los honorarios a casi mil prestadores.Salta25/09/2025Ivana Chañi
El Colegio de Psicólogos de Salta declaró el estado de alerta ante nuevas demoras en los pagos por parte del Instituto Provincial de Salud (IPS). La presidenta de la entidad, Gisela Pedersen, confirmó en Aries que el organismo no cumplió con el cronograma previsto y que, hasta ahora, no hay fecha cierta de liquidación.
“El pago tendría que salir hoy, pero desde Tesorería nos informan que no hay novedades. Eso significa que la partida no está. Es la misma historia de todos los años: en septiembre y octubre empiezan las complicaciones y en noviembre y diciembre es el caos”, advirtió Pedersen.
La dirigente recordó que los psicólogos esperan el pago de las prestaciones de junio, lo que implica una demora de más de tres meses en un contexto de alta inflación. “Nos preocupa porque el IPS ya le descontó ese dinero al afiliado, incluso por el aguinaldo, y sin embargo no lo transfiere a los profesionales. Es nuestro trabajo y nuestro sustento”, remarcó.
Pedersen también denunció la falta de diálogo institucional. “En marzo presentamos notas formales pidiendo una reunión para corregir artículos del convenio que incluso benefician al propio IPS. Nunca nos respondieron. Ese destrato molesta”, señaló.
Respecto a las medidas, aclaró que no se habla de corte de servicio sino de una posible suspensión. “Representamos a casi mil prestadores y a miles de familias. En el interior, el 90% de los pacientes son de IPS, lo que hace que el retraso sea insostenible. La salud mental no puede quedar librada a la incertidumbre”, advirtió.
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
