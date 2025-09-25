Psicólogos en alerta por demoras en los pagos del IPS: “Lo de siempre”

El Colegio de Psicólogos de Salta declaró el estado de alerta ante nuevas demoras en los pagos por parte del Instituto Provincial de Salud (IPS). La presidenta de la entidad, Gisela Pedersen, confirmó en Aries que el organismo no cumplió con el cronograma previsto y que, hasta ahora, no hay fecha cierta de liquidación.

“El pago tendría que salir hoy, pero desde Tesorería nos informan que no hay novedades. Eso significa que la partida no está. Es la misma historia de todos los años: en septiembre y octubre empiezan las complicaciones y en noviembre y diciembre es el caos”, advirtió Pedersen.

La dirigente recordó que los psicólogos esperan el pago de las prestaciones de junio, lo que implica una demora de más de tres meses en un contexto de alta inflación. “Nos preocupa porque el IPS ya le descontó ese dinero al afiliado, incluso por el aguinaldo, y sin embargo no lo transfiere a los profesionales. Es nuestro trabajo y nuestro sustento”, remarcó.

Pedersen también denunció la falta de diálogo institucional. “En marzo presentamos notas formales pidiendo una reunión para corregir artículos del convenio que incluso benefician al propio IPS. Nunca nos respondieron. Ese destrato molesta”, señaló.

Respecto a las medidas, aclaró que no se habla de corte de servicio sino de una posible suspensión. “Representamos a casi mil prestadores y a miles de familias. En el interior, el 90% de los pacientes son de IPS, lo que hace que el retraso sea insostenible. La salud mental no puede quedar librada a la incertidumbre”, advirtió.