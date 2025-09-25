“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo

El proceso para designar al nuevo Defensor del Pueblo atraviesa una etapa de incertidumbre que genera preocupación entre los postulantes. Por Aries, el abogado constitucionalista y candidato, Dr. Sebastián Aguirre Astigueta, manifestó su desconcierto ante la falta de avances y la ausencia de comunicación oficial.

“Todos los plazos ya se vencieron. Se debía elevar la terna al Consejo Deliberante el 9 de septiembre y los postulantes seguimos sin recibir ninguna notificación. Esto preocupa sobremanera porque uno quiere confiar en las instituciones, pero estos silencios generan desconfianza”, afirmó Aguirre Astigueta.

El candidato criticó además la falta de resolución frente a impugnaciones presentadas en el marco del proceso. “El hecho de que existan impugnaciones no debería frenar la buena marcha del procedimiento. Todo esto debería evaluarse y elevarse para la votación política del Consejo Deliberante”, señaló.

El abogado advirtió que la situación se enrarece aún más en el contexto de las próximas elecciones nacionales. “La Defensoría del Pueblo es un cargo destinado a velar por los intereses de los vecinos y no debería mezclarse con especulaciones políticas. Esto termina ensuciando y desvirtuando el procedimiento”, expresó.

Aguirre Astigueta reiteró su confianza en el funcionamiento institucional y manifestó su esperanza de que el proceso se resuelva de manera transparente y en los plazos establecidos. “No pretendo otra cosa que esto funcione bien”, concluyó.