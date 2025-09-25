Con una actuación estelar de Julián Álvarez, el Atlético le ganó a Rayo Vallecano

En medio de un flojo arranque de temporada, Atlético de Madrid encontró un poco de aire tras una heroica actuación de Julián Álvarez. La Araña, que venía de cuestionar su salida ante Mallorca, anotó los tres goles del Atleti de Diego Simeone en el triunfazo agónico por 3-2 sobre Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano.

El delantero de la Selección Argentina abrió el marcador con una gran volea, los Franjirrojos lo dieron vuelta gracias a Pep Chavarría y Álvaro García, pero el ex-River sentenció su hat-trick sobre el final para la remontada. Nahuel Molina también fue titular e ingresaron Nicolás González y Giuliano Simeone, que asistió en el tercero.

Con información de TyC Sports