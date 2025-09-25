Con una actuación estelar de Julián Álvarez, el Atlético le ganó a Rayo Vallecano

La Araña se despachó con un hat-trick en el triunfo por 3-2 sobre los Franjirrojos en el Estadio Metropolitano y le dio aire al Colchonero de Diego Simeone.

Deportes25/09/2025

julian-alvarez_862x485

En medio de un flojo arranque de temporada, Atlético de Madrid encontró un poco de aire tras una heroica actuación de Julián Álvarez. La Araña, que venía de cuestionar su salida ante Mallorca, anotó los tres goles del Atleti de Diego Simeone en el triunfazo agónico por 3-2 sobre Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano.

lionel-messi-abrazado-por-luis-suarez_862x485Dos golazos de Messi y una asistencia con clase le dieron la clasificación a Inter Miami a los Playoffs

El delantero de la Selección Argentina abrió el marcador con una gran volea, los Franjirrojos lo dieron vuelta gracias a Pep Chavarría y Álvaro García, pero el ex-River sentenció su hat-trick sobre el final para la remontada. Nahuel Molina también fue titular e ingresaron Nicolás González y Giuliano Simeone, que asistió en el tercero.

Con información de TyC Sports

