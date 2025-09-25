Con una actuación estelar de Julián Álvarez, el Atlético le ganó a Rayo Vallecano

El técnico argentino de 66 años, ya esta en Brasil para sellar su vínculo con el club brasileño donde fue recibido por la dirigencia. Debutará este sábado ante Juventude y tendrá como objetivo inmediato la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
En medio de un flojo arranque de temporada, Atlético de Madrid encontró un poco de aire tras una heroica actuación de Julián Álvarez. La Araña, que venía de cuestionar su salida ante Mallorca, anotó los tres goles del Atleti de Diego Simeone en el triunfazo agónico por 3-2 sobre Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano.
El delantero de la Selección Argentina abrió el marcador con una gran volea, los Franjirrojos lo dieron vuelta gracias a Pep Chavarría y Álvaro García, pero el ex-River sentenció su hat-trick sobre el final para la remontada. Nahuel Molina también fue titular e ingresaron Nicolás González y Giuliano Simeone, que asistió en el tercero.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.
Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El "Pincha" recibe al "Mengao" este jueves desde las 21:30 en el estadio UNO. En la ida, el conjunto brasileño logró una ventaja por 2-1 en el marcador.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.