La FIFA presentó hoy a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano, y Clutch, un águila estadounidense.
Ramón Diaz se convirtió en nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre
El técnico argentino de 66 años, ya esta en Brasil para sellar su vínculo con el club brasileño donde fue recibido por la dirigencia. Debutará este sábado ante Juventude y tendrá como objetivo inmediato la clasificación a la próxima Copa Libertadores.Deportes25/09/2025
Inter de Porto Alegre tiene nuevo DT y es Ramón Díaz en reemplazo de Roger Machado. “El Pelado”, acompañado por su hijo Emiliano, llegaron en la noche del miércoles a la ciudad donde fueron recibidos por los directivos del club, para luego firmar contrato que lo ligará al club hasta diciembre de 2026.
En tanto, el debut está previsto para este sábado, frente a Juventude a las 18.30 en el estadio Alfredo Jaconi. La elección de Díaz se dio tras un proceso en el que también fueron considerados nombres como Luis Zubeldía, pero la directiva colorada priorizó la experiencia del riojano y su capacidad para lograr impacto inmediato en los resultados.
El acuerdo incluye bonificaciones por metas deportivas, entre ellas la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, objetivo central para una institución que necesita recuperar protagonismo.
La llegada del argentino marca la octava apuesta de la gestión de Alessandro Barcellos por un nuevo técnico, en un ciclo donde pasaron Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet y Roger Machado. La dirigencia confía en que la jerarquía internacional de Díaz, con 17 títulos en su carrera, pueda darle estabilidad al equipo en medio de un Brasileirao complejo.
Miguel Ángel Russo continúa en observación y vuelve a ausentarse de la práctica de BocaDeportes25/09/2025
El entrenador pasó la noche en el centro médico y, durante la jornada, se evaluará si recibe el alta médica. Al igual que ayer, miércoles, el entrenamiento quedó a cargo de Claudio Úbeda y de Juvenal Rodríguez.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.
Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.