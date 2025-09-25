Ramón Diaz se convirtió en nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre tiene nuevo DT y es Ramón Díaz en reemplazo de Roger Machado. “El Pelado”, acompañado por su hijo Emiliano, llegaron en la noche del miércoles a la ciudad donde fueron recibidos por los directivos del club, para luego firmar contrato que lo ligará al club hasta diciembre de 2026.

En tanto, el debut está previsto para este sábado, frente a Juventude a las 18.30 en el estadio Alfredo Jaconi. La elección de Díaz se dio tras un proceso en el que también fueron considerados nombres como Luis Zubeldía, pero la directiva colorada priorizó la experiencia del riojano y su capacidad para lograr impacto inmediato en los resultados.

El acuerdo incluye bonificaciones por metas deportivas, entre ellas la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, objetivo central para una institución que necesita recuperar protagonismo.

La llegada del argentino marca la octava apuesta de la gestión de Alessandro Barcellos por un nuevo técnico, en un ciclo donde pasaron Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet y Roger Machado. La dirigencia confía en que la jerarquía internacional de Díaz, con 17 títulos en su carrera, pueda darle estabilidad al equipo en medio de un Brasileirao complejo.