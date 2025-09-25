Dos golazos de Messi y una asistencia con clase le dieron la clasificación a Inter Miami a los Playoffs

Inter Miami se impuso por 4-0 en su visita a New York City por MLS y se clasificó a los Playoffs gracias a dos golazos de Lionel Messi y a las anotaciones de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Las Garzas visitarán a Toronto el proximo sábado a las 17.30 por la continuidad de la Major League Soccer.

El conjunto de Mascherano llegó a 55 unidades y aseguró su presencia en los duelos mata a mata.

A falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular, marcha tercero en la Conferencia Este, pero podría robarle el primer lugar a Philadelphia Union en caso de ganar los dos partidos que tiene pendientes.

Con información de TyC Sports