Dos golazos de Messi y una asistencia con clase le dieron la clasificación a Inter Miami a los Playoffs

Las Garzas se impusieron por 4-0 en su visita a la Gran Manzana. El conjunto de Mascherano llegó a 55 unidades y aseguró su presencia en los duelos mata a mata.

Deportes25/09/2025

Inter Miami se impuso por 4-0 en su visita a New York City por MLS y se clasificó a los Playoffs gracias a dos golazos de Lionel Messi y a las anotaciones de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. 

Las Garzas visitarán a Toronto el proximo sábado a las 17.30 por la continuidad de la Major League Soccer. 

El conjunto de Mascherano llegó a 55 unidades y aseguró su presencia en los duelos mata a mata.

A falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular, marcha tercero en la Conferencia Este, pero podría robarle el primer lugar a Philadelphia Union en caso de ganar los dos partidos que tiene pendientes.

Con información de TyC Sports

