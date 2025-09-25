El cuadro de semifinales de Libertadores

La Copa Libertadores ya tiene definidos a dos de sus cuatro mejores equipos tras una serie de cuartos de final cargada de emoción, garra y definiciones agónicas.

Con la clasificación en primer turno de Racing frente a Vélez, y la reciente caída de River en San Pablo ante Palmeiras, todavía deben definirse los últimos dos equipos que se meten en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel clubes de América.

Para completar los cuadros de semifinales de Libertadores, este jueves, el San Pablo de Hernán Crespo deberá en el Morumbí dar vuelta un 2 a 0 en contra sufrido en la ida en la altura de Quito, cuando cayó frente a Liga. Del ganador de esta llave saldrá el Rival de Palmeiras, que se quedo con la serie ante el Millonario, al derrotarlo por un global de 5-2 (2-1 en la ida) (3-1 en la vuelta) con la gran figura de José “Flaco” López como bandera.



Por otro lado, Estudiantes de La Plata deberá hacerse fuerte en su estadio y convertir por lo menos un gol para llevar la definición frente a Flamengo a los penales, luego de un encuentro de ida, que tras el gol de Guido Carillo sobre el cierre del encuentro dejo viva la serie, quién pase esta serie, se verá las caras en la próxima instancia ante el Racing de Costas, que luego de 28 años logró volver a meterse en una semifinal de Copa, en este caso el pase se di, tras ganarle a Vélez tanto en la ida como en la vuelta por el mismo resultado 1 a 0, logrando un 2 a 0 como resultado global.



Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

A la espera de dos clasificados a la próxima instancia, estos son los dos choques para los encuentros de la próxima instancia del torneo por excelencia del continente, que se disputarán en la semana el 21 y 22 de octubre para la ida, como así tambien los definitorios que serán en la semana siguiente correspondiente al 28 y 29 del décimo mes del año para la vuelta.

Palmeiras vs. São Paulo o Liga de Quito

Racing vs. Estudiantes L.P o Flamengo