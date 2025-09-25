El técnico argentino de 66 años, ya esta en Brasil para sellar su vínculo con el club brasileño donde fue recibido por la dirigencia. Debutará este sábado ante Juventude y tendrá como objetivo inmediato la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El cuadro de semifinales de Libertadores
Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.Deportes25/09/2025
La Copa Libertadores ya tiene definidos a dos de sus cuatro mejores equipos tras una serie de cuartos de final cargada de emoción, garra y definiciones agónicas.
Con la clasificación en primer turno de Racing frente a Vélez, y la reciente caída de River en San Pablo ante Palmeiras, todavía deben definirse los últimos dos equipos que se meten en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel clubes de América.
Para completar los cuadros de semifinales de Libertadores, este jueves, el San Pablo de Hernán Crespo deberá en el Morumbí dar vuelta un 2 a 0 en contra sufrido en la ida en la altura de Quito, cuando cayó frente a Liga. Del ganador de esta llave saldrá el Rival de Palmeiras, que se quedo con la serie ante el Millonario, al derrotarlo por un global de 5-2 (2-1 en la ida) (3-1 en la vuelta) con la gran figura de José “Flaco” López como bandera.
Por otro lado, Estudiantes de La Plata deberá hacerse fuerte en su estadio y convertir por lo menos un gol para llevar la definición frente a Flamengo a los penales, luego de un encuentro de ida, que tras el gol de Guido Carillo sobre el cierre del encuentro dejo viva la serie, quién pase esta serie, se verá las caras en la próxima instancia ante el Racing de Costas, que luego de 28 años logró volver a meterse en una semifinal de Copa, en este caso el pase se di, tras ganarle a Vélez tanto en la ida como en la vuelta por el mismo resultado 1 a 0, logrando un 2 a 0 como resultado global.
Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores
A la espera de dos clasificados a la próxima instancia, estos son los dos choques para los encuentros de la próxima instancia del torneo por excelencia del continente, que se disputarán en la semana el 21 y 22 de octubre para la ida, como así tambien los definitorios que serán en la semana siguiente correspondiente al 28 y 29 del décimo mes del año para la vuelta.
Palmeiras vs. São Paulo o Liga de Quito
Racing vs. Estudiantes L.P o Flamengo
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El "Pincha" recibe al "Mengao" este jueves desde las 21:30 en el estadio UNO. En la ida, el conjunto brasileño logró una ventaja por 2-1 en el marcador.
La Araña se despachó con un hat-trick en el triunfo por 3-2 sobre los Franjirrojos en el Estadio Metropolitano y le dio aire al Colchonero de Diego Simeone.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.