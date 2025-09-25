Miguel Ángel Russo continúa en observación y vuelve a ausentarse de la práctica de Boca

La FIFA presentó hoy a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano, y Clutch, un águila estadounidense.
Miguel Ángel Russo continúa en observación y esta nuevamente ausente de la práctica matutina de Boca. El entrenador de 69 años, pasó la noche en el centro médico y durante la jornada se evaluará si recibe el alta médica.
Al igual que ayer, el entrenamiento quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quiénes podrían hacerse cargo del equipo ante Defensa y Justicia en caso que “Miguelo” no pueda estar presente.
El técnico argentino de 66 años, ya esta en Brasil para sellar su vínculo con el club brasileño donde fue recibido por la dirigencia. Debutará este sábado ante Juventude y tendrá como objetivo inmediato la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.
Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.