Miguel Ángel Russo continúa en observación y vuelve a ausentarse de la práctica de Boca

Miguel Ángel Russo continúa en observación y esta nuevamente ausente de la práctica matutina de Boca. El entrenador de 69 años, pasó la noche en el centro médico y durante la jornada se evaluará si recibe el alta médica.

Al igual que ayer, el entrenamiento quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quiénes podrían hacerse cargo del equipo ante Defensa y Justicia en caso que “Miguelo” no pueda estar presente.