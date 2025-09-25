Miguel Ángel Russo continúa en observación y vuelve a ausentarse de la práctica de Boca

El entrenador pasó la noche en el centro médico y, durante la jornada, se evaluará si recibe el alta médica. Al igual que ayer, miércoles, el entrenamiento quedó a cargo de Claudio Úbeda y de Juvenal Rodríguez.

Miguel Ángel Russo continúa en observación y esta nuevamente ausente de la práctica matutina de Boca. El entrenador de 69 años, pasó la noche en el centro médico y durante la jornada se evaluará si recibe el alta médica.

Al igual que ayer, el entrenamiento quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quiénes podrían hacerse cargo del equipo ante Defensa y Justicia en caso que “Miguelo” no pueda estar presente. 

