La Selección Argentina Sub 20 llegó a Valparaíso

Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.

Deportes25/09/2025

24-9

Los dirigidos por Diego Placente llegaron  predio dónde concentrarán y este jueves por la tarde realizarán su primer entrenamiento en suelo trasandino. Desde las 18, “los pibes” comenzarán a pensar en Cuba, rival del debut el próximo domingo 

El fixture de la Fase de Grupos de la Selección Argentina
Fecha 1 - Domingo 28/9 - 20hs - Cuba - Argentina
Fecha 2 - Miércoles 1/10 - 20hs - Argentina - Australia
Fecha 3 - Sábado 4/10 - 20hs - Argentina - Italia

