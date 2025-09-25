La Selección Argentina Sub 20 llegó a Valparaíso

Los dirigidos por Diego Placente llegaron predio dónde concentrarán y este jueves por la tarde realizarán su primer entrenamiento en suelo trasandino. Desde las 18, “los pibes” comenzarán a pensar en Cuba, rival del debut el próximo domingo

El fixture de la Fase de Grupos de la Selección Argentina

Fecha 1 - Domingo 28/9 - 20hs - Cuba - Argentina

Fecha 2 - Miércoles 1/10 - 20hs - Argentina - Australia

Fecha 3 - Sábado 4/10 - 20hs - Argentina - Italia