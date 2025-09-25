El técnico argentino de 66 años, ya esta en Brasil para sellar su vínculo con el club brasileño donde fue recibido por la dirigencia. Debutará este sábado ante Juventude y tendrá como objetivo inmediato la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Gallardo, tras la eliminación de River de la Libertadores: “Hay que hacernos cargo”
El Muñeco habló tras la eliminación de River: fue autocrítico con algunas cuestiones, habló del arbitraje y los desafíos de lo que viene.Deportes25/09/2025
River estuvo con vida hasta el final, pero terminó quedándose con las manos vacías. Un buen primer tiempo con gol tempranero, un empate inesperado y cinco minutos fatídicos en el final, un muy breve resumen del partido. El Millonario terminó pagando caro sus errores y quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.
Las cuestionables decisiones de Gallardo en River durante la serie con Palmeiras por Copa LibertadoresTras el partido, Gallardo fue contundente y señaló que se va “con bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente”. River completó una primera etapa muy positiva, y se fue con ventaja al descanso. “Creo yo que jugamos un buen partido en la primera mitad”, opinó el DT en conferencia de prensa.
“Después nos empatan el partido, pero así y todo estábamos en partido y tuvimos ocasiones. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos con las desconcentraciones que se pagan caro, y eso me genera bronca”, agregó a continuación. En línea con ello, el Muñeco fue autocrítico y comentó: “Hay que hacernos cargo de nuestros errores” ya que “los detalles inclinaron la balanza a su favor”.
“No supimos defender esa pelota que vino del costado y nos empataron. Así y todo estábamos en partido. En esa desconcentración de cinco minutos nos pasa lo que nos pasó. No se justifican los dos goles del final con lo que fue el partido. En definitiva, el partido de hoy fue parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros mientras mantuvimos la concentración. Cuando bajamos un poquito se nos fue el partido de las manos”, analizó.
En ese sentido, Gallardo señaló que la concentración de uno y otro fue el factor diferencial de la serie: “Cuando vos jugas series muy cerradas, muchas veces la diferencia está en la concentración. En el juego no se vieron diferencias entre uno y otro. Cuando baja el nivel de atención se te va de las manos. En este tipo de series, cuando baja el nivel de atención, lo podes pagar caro. Estas cosas no pueden pasar”.
Gallardo sobre el arbitraje
Andrés Matonte tuvo una pésima actuación en el Allianz Parque y Gallardo no lo dejó pasar. “Se reclamaba que no fue mano. Había un jugador de ellos tirado también. No supo manejar el partido el árbitro en ese momento. La verdad que no lo supo manejar porque primero cobra algo que no ve, porque él está de espaldas. Después hay un jugador de ellos tirado”, empezó opinando Marcelo.
“Condicionaste el partido”: el reclamo de Gallardo al árbitro Andrés Matonte tras la eliminación en Brasil“Hay una mezcla de todo, de él que no supo llevarlo y de nosotros que le dimos una ventaja al rival”, agregó para más adelante volver a cuestionar el arbitraje del uruguayo: “Nos puede quedar la sensación de que fue un arbitraje tendencioso. No voy a caer en esto, ya dije que se le fue de las manos y podría haberlo manejado mejor”.
El futuro de River
“Pasada la bronca de la eliminación habrá que focalizarse en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para estos partidos en los que se definen situaciones a nivel internacional. Tenemos que ser más fuerte para poder ganarlos. De los detalles tenemos que aprender, evolucionar y crecer para volvernos más fuertes y poder ganarle a estos equipos en series decisivas”, comentó el DT.
Para finalizar, añadió: “Ahora se puede ver mucha desilusión en cuanto a la eliminación y creer que todo es negativo, pero yo no lo tomo así. Tenemos que construir un equipo mucho más fuerte. Es un equipo que se está construyendo y en esa construcción tenemos que competir y ganar. Tal vez no estamos en nuestro mejor funcionamiento y tenemos que crecer como equipo”.
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
