San Lorenzo puso fecha para su Asamblea Extraordinaria
La inestabilidad interna en San Lorenzo sigue generando consternación y preocupación en sus socios e hinchas. Este miércoles, la Asamblea de Representantes tomó una decisión clave y convocó a Asamblea Extraordinaria.
En la reunión que tuvo lugar en horas de la tarde se votó por unanimidad suspender la Asamblea programada para el lunes 29 con foco en el tratamiento del balance 2023-2024 y el presupuesto 2025-2026. Ante ello, se abrió la puerta a una convocatoria en donde esté sujeta a tratamiento la realización de elecciones extraordinarias y una Comisión Directiva de transición.
La mencionada Asamblea Extraordinaria en el “Ciclón” tendrá lugar el lunes 13 de octubre desde las 18.30 hs. en el Pedro Bidegain con la posible definición en torno a un nuevo gobierno en el club azulgrana así como un orden del día que incluirá como temario el balance y presupuesto de los ciclos expuestos.
Cabe mencionar que la reunión sostenida este miércoles se desarrolló en el Bajo Flores luego de la ratificación de la anulación del anterior llamado a Asamblea Extraordinaria convocado por Marcelo Moretti para el pasado lunes 22.
Damián Ayude, sobre la crisis de San Lorenzo: "Necesito tranquilidad para mis futbolistas"
Al ser consultado por el presente institucional, el DT dejó claro su postura. "Necesito tranquilidad para mis futbolistas, sabemos que la situación del club es compleja y nosotros tenemos un pacto con los jugadores de estar alejados y trabajando para que San Lorenzo gane. De ese lado yo aseguro que los chicos hacen todo, trabajan, quieren ganar y contamos con varios juveniles que son hinchas. Lo mejor que tenemos son los hinchas y los futbolistas”, comentó.
“El clima institucional está revuelto desde hace tiempo, a nosotros la gente nos acompaña mucho y vuelvo a decir que el hincha es lo que mejor tenemos. Recibo muchas muestras de cariño, no subestimo al hincha que conoce la situación del club y sabe que a la cancha salen juveniles que son el futuro de San Lorenzo y dan la cara. La cancha seguramente este llena y los jugadores van a seguir enfocados en darlo todo y conseguir lo mejor”, cerró Ayude tras el empate ante Independiente en Avellaneda.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
Los jóvenes futbolistas "Albicelestes" realizaron su último entrenamiento en suelo argentino antes de llegar a Chile para esperar su debut mundialista. Ian Subiabre se encuentra en el centro de atención.
Ya están dos de los cuatros clasificados a la próxima instancia del torneo por excelencia del continente. Hasta ahora, un equipo argentino metido en semis, la caída de Vélez y River. La próxima ronda quedó a la espera de Estudiantes - Flamengo y San Pablo - Liga de Quito.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El "Pincha" recibe al "Mengao" este jueves desde las 21:30 en el estadio UNO. En la ida, el conjunto brasileño logró una ventaja por 2-1 en el marcador.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.