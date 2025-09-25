San Lorenzo puso fecha para su Asamblea Extraordinaria

La inestabilidad interna en San Lorenzo sigue generando consternación y preocupación en sus socios e hinchas. Este miércoles, la Asamblea de Representantes tomó una decisión clave y convocó a Asamblea Extraordinaria.

En la reunión que tuvo lugar en horas de la tarde se votó por unanimidad suspender la Asamblea programada para el lunes 29 con foco en el tratamiento del balance 2023-2024 y el presupuesto 2025-2026. Ante ello, se abrió la puerta a una convocatoria en donde esté sujeta a tratamiento la realización de elecciones extraordinarias y una Comisión Directiva de transición.

La mencionada Asamblea Extraordinaria en el “Ciclón” tendrá lugar el lunes 13 de octubre desde las 18.30 hs. en el Pedro Bidegain con la posible definición en torno a un nuevo gobierno en el club azulgrana así como un orden del día que incluirá como temario el balance y presupuesto de los ciclos expuestos.

Cabe mencionar que la reunión sostenida este miércoles se desarrolló en el Bajo Flores luego de la ratificación de la anulación del anterior llamado a Asamblea Extraordinaria convocado por Marcelo Moretti para el pasado lunes 22.

Damián Ayude, sobre la crisis de San Lorenzo: "Necesito tranquilidad para mis futbolistas"

Al ser consultado por el presente institucional, el DT dejó claro su postura. "Necesito tranquilidad para mis futbolistas, sabemos que la situación del club es compleja y nosotros tenemos un pacto con los jugadores de estar alejados y trabajando para que San Lorenzo gane. De ese lado yo aseguro que los chicos hacen todo, trabajan, quieren ganar y contamos con varios juveniles que son hinchas. Lo mejor que tenemos son los hinchas y los futbolistas”, comentó.

“El clima institucional está revuelto desde hace tiempo, a nosotros la gente nos acompaña mucho y vuelvo a decir que el hincha es lo que mejor tenemos. Recibo muchas muestras de cariño, no subestimo al hincha que conoce la situación del club y sabe que a la cancha salen juveniles que son el futuro de San Lorenzo y dan la cara. La cancha seguramente este llena y los jugadores van a seguir enfocados en darlo todo y conseguir lo mejor”, cerró Ayude tras el empate ante Independiente en Avellaneda.

