La ley que crea el Colegio de esta presión data de 1983, cuando solo había 200 matriculados en toda la provincia. Se estableció que la Comisión directiva gobierna por 3 años y puede hacerlo solo por dos mandatos.
Alertan sobre estafas telefónicas por turnos para vacunación
Salud Pública informó que no se comunica por mensaje de texto, WhatsApp ni por llamada de voz para solicitar datos personales y coordinar un turno para las vacunas.Salta23/09/2025
El Ministerio de Salud Pública de Salta alerta a la población sobre una posible estafa telefónica, que se comete mediante la solicitud de información relacionada con vacunas.
Al respecto, informa que ningún organismo dependiente de la cartera sanitaria llama ni envía mensajes solicitando información ni promoviendo la aplicación de dosis faltantes.
Asimismo, recomienda a las personas no brindar ningún tipo de información personal ni responder a requerimientos de acceso a códigos que llegan por WhatsApp o mensajes de texto.
Dotaciones de bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron en la zona que dejó 25 hectáreas afectadas. Se realizaron tareas de remoción y enfriamiento.
Sáenz inauguró ExpoFuturo 2025, que orientará el camino académico de casi 50 mil alumnosSalta23/09/2025
En la gran muestra en el Centro de Convenciones Salta, dirigida a estudiantes de los últimos años del secundario, se presenta una variada oferta académica con carreras de 64 casas formadoras presentes en la feria.
Corredor Bioceánico: Salta recibió a Fonplata para agilizar las obras en la provinciaSalta23/09/2025
Con la participación de autoridades provinciales, nacionales y del banco Fonplata, comenzaron en Salta los talleres del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.
Productores del norte piden reglas claras y acceso al ferrocarril
Francisco Vidal advirtió que sin transporte eficiente y previsibilidad económica, los costos para el sector agrícola continúan siendo “altísimos”.
El norte queda al margen del alivio fiscal al campo: “No deja de ser un parche más”
El presidente de Prograno señaló que la quita de retenciones hasta el 31 de octubre tendrá escaso efecto en Salta, mientras que las provincias del sur podrán aprovechar la medida.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
Sucedió este lunes en la zona centro de la ciudad de Salta. Se dispuso que se realice la autopsia a fin de determinar de forma fehaciente la causa del deceso.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.