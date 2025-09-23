Alertan sobre estafas telefónicas por turnos para vacunación

El Ministerio de Salud Pública de Salta alerta a la población sobre una posible estafa telefónica, que se comete mediante la solicitud de información relacionada con vacunas.

Al respecto, informa que ningún organismo dependiente de la cartera sanitaria llama ni envía mensajes solicitando información ni promoviendo la aplicación de dosis faltantes.

Asimismo, recomienda a las personas no brindar ningún tipo de información personal ni responder a requerimientos de acceso a códigos que llegan por WhatsApp o mensajes de texto.