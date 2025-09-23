Corredor Bioceánico: Salta recibió a Fonplata para agilizar las obras en la provincia

Se puso en marcha en Salta el taller de inicio del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio, una iniciativa que busca impulsar obras clave para fortalecer la conectividad y el desarrollo regional.

Del encuentro participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona, junto a su equipo; el referente del banco Fonplata, Gastón Gómez; y representantes del Ministerio de Economía de la Nación, organismo garante del proceso.

Durante la apertura, la secretaria Liliana Corona destacó que el taller tiene como objetivo la preparación del reglamento operativo que regirá la operatoria del programa, definiendo roles y funciones de la unidad ejecutora. En este marco, detalló que se trabajará en la planificación de obras de infraestructura vial, como el primer tramo de la ruta 51 (San Antonio de los Cobres–Mina La Poma), la ruta 24 (12 km hacia Quijano) y el bypass de Quijano (12 km).

También se proyectan obras de agua para las localidades de San Antonio de los Cobres, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande, que incluyen plantas depuradoras, potabilizadoras y redes de distribución. Asimismo, se incorporará tecnología en los puestos de control de AUNOR, Salvador Mazza y Olacapato.

Por su parte, Gastón Gómez, de Fonplata, subrayó que el inicio anticipado de los talleres —casi 60 días antes de la entrada en vigencia del contrato de préstamo— permitirá agilizar el desembolso previsto para fin de año. “La idea es iniciar bien, con eficiencia. Serán tres jornadas intensas de trabajo junto al equipo provincial y los organismos técnicos, porque entendemos que la mejor forma de avanzar es trabajando cerca de nuestros organismos ejecutores y acompañando en todo el proceso de ejecución”, afirmó.

Salta trabaja de manera permanente para avanzar en la obra pública destinada a la conectividad y a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, en este caso, en articulación con organismos multilaterales de crédito que respaldan y fortalecen estos procesos de desarrollo.