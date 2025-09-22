La Sociedad Rural de Salta advierte: “Las medidas generan incertidumbre”

Este lunes, el gobierno nacional anunció la eliminación transitoria de las retenciones para granos y, más tarde, sumó los productos cárnicos a la medida. No obstante, lo que a primera vista resulta beneficioso para el sector, desde la Sociedad Rural de Salta observaron que el carácter transitorio de la disposición genera “incertidumbre”.

“Creemos que es una medida que va en el camino correcto, pero, más allá de eso, creemos que las medidas temporarias no son la solución”, advirtió Alfredo Figueroa, presidente de la entidad salteña.

Señaló, en este sentido, que preferían que las retenciones 0% sean permanentes porque, justamente, el carácter transitorio no permite planificar a largo plazo.

“Es una medida no pensada para la producción o para generar realmente un cambio de fondo, es, más bien, la necesidad imperiosa del gobierno de dólares y de llegar hasta las elecciones. Cuando las papas queman llaman al campo para que ponga el pecho. Siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo”, aseguró el dirigente.

Explicó Figueroa que el campo necesita reglas claras y a largo plazo.

“Las retenciones son un impuesto nefasto que solo desalienta la inversión, ahora, si nos sacan las retenciones, todo ese dinero se inyecta en mayor producción y se vuelca en la economía real; esta medida solo beneficia a algunos, como acopiadores y exportadores, pero hay muchos que no se van a beneficiar”, finalizó.