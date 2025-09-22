Se investiga la muerte de un trabajador de la construcción en pleno centro

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 67 años, ocurrido este lunes, pasado el mediodía, en una obra en construcción, ubicada en calle Ituzaingó de la ciudad de Salta.

Tras conocer el fallecimiento del trabajador, López Soto dispuso el trabajo de personal de Criminalística del CIF en el lugar, a fin de realizar las medidas de rigor y se dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP para cumplir con las tareas investigativas.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia y poder determinar científicamente, la causa de muerte.