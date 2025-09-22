La Provincia formalizó un protocolo interinstitucional que refuerza la articulación estatal para la atención integral en casos de violencia extrema por motivos de género.
Se investiga la muerte de un trabajador de la construcción en pleno centro
Sucedió este lunes en la zona centro de la ciudad de Salta. Se dispuso que se realice la autopsia a fin de determinar de forma fehaciente la causa del deceso.Salta22/09/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 67 años, ocurrido este lunes, pasado el mediodía, en una obra en construcción, ubicada en calle Ituzaingó de la ciudad de Salta.
Tras conocer el fallecimiento del trabajador, López Soto dispuso el trabajo de personal de Criminalística del CIF en el lugar, a fin de realizar las medidas de rigor y se dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP para cumplir con las tareas investigativas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia y poder determinar científicamente, la causa de muerte.
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.
“Mucha gente murió esperando este momento”: la reflexión de Sáenz
El gobernador entregó 250 escrituras en Salta y criticó la falta de apoyo nacional a las políticas habitacionales.
“Hay un horizonte muy negro”: la advertencia de la construcción en Salta
Juan Carlos Segura alertó sobre la paralización de obras públicas y las altas tasas de créditos hipotecarios que dejan a la mayoría de las familias sin acceso a vivienda.
En esta ocasión, 1100 emprendedores de toda la provincia exhibieron sus productos y proyectos, posicionándose en una de las vitrinas más importantes del norte argentino.
“Se ensañan con los más vulnerables”: críticas en Salta al freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias salteñas que integran TGD Padres TEA advirtieron que la decisión del Gobierno nacional profundiza la crisis de cobertura y atención en discapacidad.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.