La ley que crea el Colegio de esta presión data de 1983, cuando solo había 200 matriculados en toda la provincia. Se estableció que la Comisión directiva gobierna por 3 años y puede hacerlo solo por dos mandatos.
Bomberos sofocó un incendio de pastizales en La Isla
Dotaciones de bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron en la zona que dejó 25 hectáreas afectadas. Se realizaron tareas de remoción y enfriamiento.Salta23/09/2025
La Secretaría de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó que, se procedió a la sofocación de un incendio de pastizales, que afectó un amplio predio ubicado en La Isla, ruta provincial 26, a la altura de la cancha del Club Fanáticos.
Fue un trabajo conjunto con personal de Bomberos Sur de la Policía, Bomberos Voluntarios “Martín Miguel de Güemes” y una dotación de Cerrillos. Controlaron los focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 25 hectáreas.
La alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.
Salud Pública informó que no se comunica por mensaje de texto, WhatsApp ni por llamada de voz para solicitar datos personales y coordinar un turno para las vacunas.
Sáenz inauguró ExpoFuturo 2025, que orientará el camino académico de casi 50 mil alumnosSalta23/09/2025
En la gran muestra en el Centro de Convenciones Salta, dirigida a estudiantes de los últimos años del secundario, se presenta una variada oferta académica con carreras de 64 casas formadoras presentes en la feria.
Corredor Bioceánico: Salta recibió a Fonplata para agilizar las obras en la provinciaSalta23/09/2025
Con la participación de autoridades provinciales, nacionales y del banco Fonplata, comenzaron en Salta los talleres del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.
Productores del norte piden reglas claras y acceso al ferrocarril
Francisco Vidal advirtió que sin transporte eficiente y previsibilidad económica, los costos para el sector agrícola continúan siendo “altísimos”.
El norte queda al margen del alivio fiscal al campo: “No deja de ser un parche más”
El presidente de Prograno señaló que la quita de retenciones hasta el 31 de octubre tendrá escaso efecto en Salta, mientras que las provincias del sur podrán aprovechar la medida.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
Sucedió este lunes en la zona centro de la ciudad de Salta. Se dispuso que se realice la autopsia a fin de determinar de forma fehaciente la causa del deceso.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.