Bomberos sofocó un incendio de pastizales en La Isla

La Secretaría de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó que, se procedió a la sofocación de un incendio de pastizales, que afectó un amplio predio ubicado en La Isla, ruta provincial 26, a la altura de la cancha del Club Fanáticos.

Fue un trabajo conjunto con personal de Bomberos Sur de la Policía, Bomberos Voluntarios “Martín Miguel de Güemes” y una dotación de Cerrillos. Controlaron los focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 25 hectáreas.

La alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.