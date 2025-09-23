Diputados aprobaron modificaciones al ejercicio de la profesión de psicólogos

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó en definitiva las modificaciones a la ley que regula el ejercicio de la profesión de psicólogo en todo el territorio salteño.

La diputada Socorro Villamayor, al momento de informar sobre la iniciativa, explicó que la ley que crea el Colegio de Psicólogos data del año 1983 y que, transcurridos 40 años, la sociedad y la incumbencia de la profesión ha cambiado.

“En aquellos años el Colegio tenía 200 matriculados, aproximadamente, y a la fecha ese número puede llegar a 2000”, indicó la legisladora.

En tanto, señaló que se incorporaron algunos aspectos nuevos, como la participación en los actos eleccionarios del Colegio en el interior salteño; un 15% de los matriculados están domiciliados lejos de la Capital, pero su participación está garantizada ya que la institución hoy cuenta con varias sedes abiertas.

Respecto a la periodicidad de los mandatos, continuó Villamayor, la Comisión mandante podrá hacerlo por un periodo de 3 años y pueden ser electos para dos mandatos.

Por otro lado, también se regula el ejercicio de la práctica virtual.

El proyecto, aprobado en definitiva, para al Ejecutivo para su promulgación.