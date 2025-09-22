Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativos

Bajo el lema “El dolor no nos es indiferente”, del 22 al 26 de septiembre se conmemora la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer. Según el Consejo de Cuidados Paliativos, en Argentina menos del 14% accede a cuidados paliativos.

“Un 50% de las personas que tienen cáncer, en estadios iniciales, pueden tener dolor ya sea por la enfermedad o incluso por los tratamientos”, completó la Dra. Laura Aresca, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera por Aries.

La especialista recordó que desde el año 2000, el cuidado paliativo ya está en el programa mínimo de prestaciones obligatorias, pero recién en 2022 salió la Ley Nacional de Cuidados Paliativos que implica que las instituciones debieran tener equipos de cuidados paliativos, por lo que remarcó la importancia de la capacitación de profesionales.

“Lo fundamentalmente es que hay que formar profesionales porque es muy lindo tener una ley pero si no tenemos quien la ejecute no nos sirve de nada. Hay que formar profesionales de la salud que quieran trabajar en cuidados paliativos y garantizar que por lo menos en centros neurálgicos haya profesionales, equipos formados”, expresó.

En esa línea resaltó la importancia de adquirir habilidades complejas “que muchas veces la facultad no enseña como la comunicación, la compasión, el trato hacia el paciente porque a veces hay que dar malas noticias”.

“El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte, o sea que aquel que recibía cuidados paliativos es porque tenía una sentencia de muerte. Hoy Intentamos que el paciente sea derivado en forma temprana porque el diagnóstico tiene un impacto emocional, psicológico, espiritual, físico sobre la persona”, cerró.

Cabe destacar que en Salta, desde el año 2019, el hospital San Bernardo incluye en su carta de servicios un sector dedicado exclusivamente a cuidados paliativos, enfocado principalmente en la asistencia a personas adultas con patologías oncológicas. Además, se asiste a pacientes con otras dolencias, como insuficiencias cardíacas y respiratorias avanzadas y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Por su parte, el Hospital Materno infantil en 2020, el hospital Materno Infantil habilitó el servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos, con el objetivo de brindar atención integral y continua a niños con enfermedades crónicas avanzadas y también a la familia de estos pacientes.