Fue detenido tras haberse fugado por un hecho ocurrido en 2023. Lo imputaron como presunto autor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio Martínez.
Conmoción en Salta: hirió gravemente a su pareja y luego se suicidó
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.Judiciales22/09/2025
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, encabezan una investigación por las graves lesiones sufridas por una mujer, aparentemente de mano de un hombre con el que mantenía una relación de pareja, quien luego se habría quitado la vida.
Tras el reporte del hecho, los Fiscales dispusieron el cumplimiento de todas las medidas de rigor, el trabajo de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar y de personal de la Unidad de Investigación UGAP.
La mujer, quien se encuentra en grave estado, fue trasladada al hospital San Bernardo y el cuerpo de quien fuera su pareja, sindicado como principal sospechoso, será trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.
Saulo Capital SRL: más de diez años para los responsables por 520 estafas y asociación ilícitaJudiciales22/09/2025
El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que los imputados reconocieran su responsabilidad en el esquema de captación ilegal de fondos montado por Saulo Capital SRL.
Ocultaron que el auto estuvo inundado: condenan a concesionaria y fabricante
El hecho ocurrió en Entre Ríos: un comprador recibió un 0 km que había sufrido una inundación en depósito. El tribunal ordenó daño moral y punitivo.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.
Oficializaron una recompensa de $5.000.000 por datos sobre Rosmery Aramayo TorrezJudiciales19/09/2025
Se hizo público el ofrecimiento de $5.000.000 para quien aporte información cierta y útil, que permita encontrar los restos de Rosmery Aramayo Torrez, desaparecida y presuntamente asesinada en enero.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
“Se ensañan con los más vulnerables”: críticas en Salta al freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias salteñas que integran TGD Padres TEA advirtieron que la decisión del Gobierno nacional profundiza la crisis de cobertura y atención en discapacidad.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.