Festejos por el Día de la Primavera en Salta: sin incidentes graves

Fin de semana trágico en Salta: dos víctimas fatales y más de 150 conductores alcoholizados
La Policía de Salta informó que durante el fin de semana se realizaron más de 9.500 controles vehiculares.
La cobertura policial por el Día del Estudiante, la feria Potencia y distintas celebraciones en la provincia se desarrolló sin hechos de gravedad.
El área de prensa de la Policía de Salta informó que el fin de semana se desplegaron operativos especiales en toda la provincia con motivo del Día del Estudiante y de la Primavera.
En diálogo con Aries, el vocero Cristian Aguilera destacó que no se registraron incidentes de relevancia en los festejos. “Tuvimos una cobertura global e integral en los lugares donde creíamos que iban a concurrir masivamente los estudiantes, y no hubo hechos graves”, afirmó.
Sí se intervino en una fiesta clandestina en la localidad de El Galpón, el sábado a la madrugada, donde más de 100 personas participaban de un evento no autorizado. La propietaria del lugar fue sancionada bajo el artículo 124 de la Ley Contravencional y se constató la venta de entradas y consumo de alcohol. El desalojo se realizó sin inconvenientes.
Aguilera también informó que durante la feria Potencia, el operativo policial garantizó la seguridad interna y externa. Solo se asistió a una mujer de 60 años que se descompensó el viernes, sin necesidad de traslado.
Ocurrió en la tarde del sábado en la ruta nacional 68, a la altura del barrio Pueblo Nuevo, donde, por causas a establecer, un hombre perdió la vida. Los vehículos involucrados serían un auto y una bicicleta.
Se allanaron dos domicilios en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
Se allanó un domicilio en barrio Las Costas. Se secuestraron 70 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. Una mujer fue puesta a disposición de la Justicia.
En el marco de la tercera mesa de trabajo, programada por la Secretaría de Seguridad, se planificaron medidas de abordaje comunitarias para los próximos meses en los nueve barrios de mayor demanda por conflictividad social.
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
