Festejos por el Día de la Primavera en Salta: sin incidentes graves

La cobertura policial por el Día del Estudiante, la feria Potencia y distintas celebraciones en la provincia se desarrolló sin hechos de gravedad.

El área de prensa de la Policía de Salta informó que el fin de semana se desplegaron operativos especiales en toda la provincia con motivo del Día del Estudiante y de la Primavera.

En diálogo con Aries, el vocero Cristian Aguilera destacó que no se registraron incidentes de relevancia en los festejos. “Tuvimos una cobertura global e integral en los lugares donde creíamos que iban a concurrir masivamente los estudiantes, y no hubo hechos graves”, afirmó.

Fin de semana trágico en Salta: dos víctimas fatales y más de 150 conductores alcoholizados

Sí se intervino en una fiesta clandestina en la localidad de El Galpón, el sábado a la madrugada, donde más de 100 personas participaban de un evento no autorizado. La propietaria del lugar fue sancionada bajo el artículo 124 de la Ley Contravencional y se constató la venta de entradas y consumo de alcohol. El desalojo se realizó sin inconvenientes.

Aguilera también informó que durante la feria Potencia, el operativo policial garantizó la seguridad interna y externa. Solo se asistió a una mujer de 60 años que se descompensó el viernes, sin necesidad de traslado.

 

