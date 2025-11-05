Un detenido por la avioneta narco que se estrelló en Rosario de la Frontera

Una avioneta cargada con cocaína se estrelló este martes por la tarde en una zona rural del paraje San Felipe, en el departamento Rosario de la Frontera, y los ocupantes lograron escapar antes de que llegaran las fuerzas de seguridad.

Por Aries, el periodista Pablo Hansen, relató que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:30, cuando la aeronave “habría intentado aterrizar en una pista clandestina” en la finca Anahí- “Aparentemente no hicieron los cálculos previstos. Se habría colocado una especie de barrera para detener la avioneta, precisamente con el auto que después apareció incendiado”, explicó.

Según fuentes extraoficiales del periodista, el cargamento podría rondar los 130 kilos de cocaína. En el lugar trabajan Gendarmería Nacional y personal de la Policía de la Provincia, que establecieron un cerco perimetral hasta Burruyacú (Tucumán) para intentar dar con los fugados.

Hansen señaló que una persona de 21 años, oriunda de Antilla, fue demorada tras denunciar que cuatro hombres armados le habían robado su auto, el mismo vehículo que luego apareció incendiado junto a la avioneta. “El muchacho habría mantenido su versión hasta que aparentemente algo contó”, indicó el periodista, quien anticipó que podrían realizarse allanamientos en Rosario de la Frontera y Santiago del Estero.

El comunicador recordó que no se trata de un hecho aislado: “Que llueve droga en Rosario de la Frontera no es novedad. Vuelan aviones y también helicópteros. Esto es vox populi. Hace más de 20 años la Cámara Federal ya advertía que el sur salteño era una zona caliente del narcotráfico”.

Finalmente, Hansen cuestionó la falta de resultados en materia de seguridad: “Agarran a dos chicos con un porro y lo publican en todos lados, pero ¿por qué no muestran estos casos? ¿Por qué no actúan realmente para frenar lo que pasa en esta frontera?”.