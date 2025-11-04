Efectivos de Caballería realizaron operativos en Capital, Vaqueros y el Valle de Lerma. Como resultado, incautaron un total de 18 animales —12 caballos y 6 vacas— que se encontraban sueltos en la vía pública.
Hallaron a una persona sin vida en el río Juramento
Fue encontrado por un baqueano durante la mañana de este martes. Personal de la Policía Lacustre trabajó en el rescate del cuerpo. Se presume que podría tratarse de José Ruiz, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes.Policiales04/11/2025
La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, tomó intervención ante el reporte del hallazgo de una persona sin vida en el río Juramento, a la altura de un camping conocido como Laguna Blanca.
Un baqueano dio aviso del hallazgo durante la mañana de este martes, y desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística, personal policial de la jurisdicción y de la división Lacustre.
Se trabaja con la presunción de que podría tratarse de José Ruiz, hombre de 53 años quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes en la zona.
La fiscal García Pisacic, quien se constituyó en el lugar, señaló que se dispusieron todas las medidas pertinentes para identificar fehacientemente a la persona encontrada sin vida y determinar la causa de su fallecimiento.
El cuerpo, tras ser rescatado, fue trasladado a la morgue de El Quebrachal para la realización de la autopsia.
Allanaron las oficinas de Gendarmería Nacional en Tartagal y la casa de un comandantePoliciales03/11/2025
La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína. Se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal, de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.
Más de 100 contravenciones por alcohol, ruidos molestos y desorden el fin de semanaPoliciales03/11/2025
La Policía labró más de 100 actas de infracción en operativos de fin de semana en Salta Capital. Las principales contravenciones fueron consumo de alcohol, ruidos molestos y desorden en la vía pública.
Un siniestro vial fatal se registró esta madrugada en el kilómetro 141 de la Ruta Provincial 5, acceso Sur a Apolinario Saravia.
Este fin de semana, la Policía Vial detectó a 149 conductores alcoholizados en distintos puntos de la provincia. En el marco de los operativos, se fiscalizaron más de 9.500 vehículos y se labraron en total de 1000 infracciones.
La Policía de Salta retuvo 19 motocicletas en Capital tras un operativo contra picadas en la avenida Mario Banchik. El procedimiento se inició por alerta al 911 y se sancionó a los conductores.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.