Hallaron a una persona sin vida en el río Juramento

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, tomó intervención ante el reporte del hallazgo de una persona sin vida en el río Juramento, a la altura de un camping conocido como Laguna Blanca.

Un baqueano dio aviso del hallazgo durante la mañana de este martes, y desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística, personal policial de la jurisdicción y de la división Lacustre.

Se trabaja con la presunción de que podría tratarse de José Ruiz, hombre de 53 años quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes en la zona.

La fiscal García Pisacic, quien se constituyó en el lugar, señaló que se dispusieron todas las medidas pertinentes para identificar fehacientemente a la persona encontrada sin vida y determinar la causa de su fallecimiento.

El cuerpo, tras ser rescatado, fue trasladado a la morgue de El Quebrachal para la realización de la autopsia.