Fin de semana trágico en Salta: dos víctimas fatales y más de 150 conductores alcoholizados

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta desplegó durante el fin de semana un operativo con más de 9.500 controles vehiculares en distintos puntos de la provincia. Como resultado, 152 conductores fueron sancionados por infringir la Ley de Tolerancia Cero y se labraron cerca de mil actas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

En declaraciones a Aries, el vocero de la fuerza, Cristian Aguilera, informó además que se registraron dos siniestros fatales en la ruta nacional 68. El primero ocurrió el viernes alrededor de las 17.30 entre las localidades de Osma y Viñaco, donde un automóvil con cuatro ocupantes colisionó con un colectivo que transportaba 60 pasajeros. Un joven de 25 años perdió la vida en el lugar.

El segundo hecho se produjo el sábado a las 13.30, a la altura del kilómetro 5 de la misma ruta, en el ingreso a Cafayate. Un automóvil embistió a un ciclista de 40 años, quien falleció en el acto. En ambos casos intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y personal de Criminalística para determinar la mecánica de los hechos.

Con estas muertes, ya son cinco las víctimas fatales en siniestros viales durante septiembre y 85 en lo que va del año en la provincia.