Fin de semana trágico en Salta: dos víctimas fatales y más de 150 conductores alcoholizados

Festejos por el Día de la Primavera en Salta: sin incidentes graves
La cobertura policial por el Día del Estudiante, la feria Potencia y distintas celebraciones en la provincia se desarrolló sin hechos de gravedad.
La Policía de Salta informó que durante el fin de semana se realizaron más de 9.500 controles vehiculares.Policiales22/09/2025Ivana Chañi
La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta desplegó durante el fin de semana un operativo con más de 9.500 controles vehiculares en distintos puntos de la provincia. Como resultado, 152 conductores fueron sancionados por infringir la Ley de Tolerancia Cero y se labraron cerca de mil actas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
En declaraciones a Aries, el vocero de la fuerza, Cristian Aguilera, informó además que se registraron dos siniestros fatales en la ruta nacional 68. El primero ocurrió el viernes alrededor de las 17.30 entre las localidades de Osma y Viñaco, donde un automóvil con cuatro ocupantes colisionó con un colectivo que transportaba 60 pasajeros. Un joven de 25 años perdió la vida en el lugar.
El segundo hecho se produjo el sábado a las 13.30, a la altura del kilómetro 5 de la misma ruta, en el ingreso a Cafayate. Un automóvil embistió a un ciclista de 40 años, quien falleció en el acto. En ambos casos intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y personal de Criminalística para determinar la mecánica de los hechos.
Con estas muertes, ya son cinco las víctimas fatales en siniestros viales durante septiembre y 85 en lo que va del año en la provincia.
Ocurrió en la tarde del sábado en la ruta nacional 68, a la altura del barrio Pueblo Nuevo, donde, por causas a establecer, un hombre perdió la vida. Los vehículos involucrados serían un auto y una bicicleta.
Se allanaron dos domicilios en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
Se allanó un domicilio en barrio Las Costas. Se secuestraron 70 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. Una mujer fue puesta a disposición de la Justicia.
En el marco de la tercera mesa de trabajo, programada por la Secretaría de Seguridad, se planificaron medidas de abordaje comunitarias para los próximos meses en los nueve barrios de mayor demanda por conflictividad social.
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
