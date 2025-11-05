Avioneta narco en Rosario de la Frontera: ya son dos los detenidos

En el lugar se desplegó un amplio operativo encabezado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes supervisan las tareas de investigación y peritaje.

Según confirmaron fuentes judiciales, se logró el secuestro de más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el transporte ilícito. En el procedimiento intervienen de manera conjunta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Provincia de Salta y la Gendarmería Nacional Argentina, que realizan rastrillajes en la zona para descartar la participación de otros implicados.

El fiscal Villalba destacó la coordinación entre las tres fuerzas intervinientes y precisó que tanto la aeronave como un vehículo hallado en el lugar presentan daños totales a raíz del siniestro y del fuego intencional. “Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar”, señaló el funcionario, al tiempo que mantuvo la reserva sobre otros detalles del caso hasta reunir todas las evidencias posibles.

El hecho se investiga como un posible traslado aéreo de estupefacientes, modalidad que las autoridades federales vienen monitoreando en la región sur de la provincia, una zona utilizada históricamente como corredor de paso entre el norte argentino y el centro del país.