Avioneta narco en Rosario de la Frontera: ya son dos los detenidos

Un detenido por la avioneta narco que se estrelló en Rosario de la Frontera
El periodista Pablo Hansen informó que el detenido es de Antilla. Se analizan posibles allanamientos en la zona.
El Ministerio Público Fiscal Federal confirmó que la avioneta que cayó en el sur provincial transportaba más de 140 kilos de cocaína y que ya hay dos personas detenidas.Policiales05/11/2025
En el lugar se desplegó un amplio operativo encabezado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes supervisan las tareas de investigación y peritaje.
Según confirmaron fuentes judiciales, se logró el secuestro de más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el transporte ilícito. En el procedimiento intervienen de manera conjunta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Provincia de Salta y la Gendarmería Nacional Argentina, que realizan rastrillajes en la zona para descartar la participación de otros implicados.
El fiscal Villalba destacó la coordinación entre las tres fuerzas intervinientes y precisó que tanto la aeronave como un vehículo hallado en el lugar presentan daños totales a raíz del siniestro y del fuego intencional. “Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar”, señaló el funcionario, al tiempo que mantuvo la reserva sobre otros detalles del caso hasta reunir todas las evidencias posibles.
El hecho se investiga como un posible traslado aéreo de estupefacientes, modalidad que las autoridades federales vienen monitoreando en la región sur de la provincia, una zona utilizada históricamente como corredor de paso entre el norte argentino y el centro del país.
El periodista Pablo Hansen informó que el detenido es de Antilla. Se analizan posibles allanamientos en la zona.
Fue encontrado por un baqueano durante la mañana de este martes. Personal de la Policía Lacustre trabajó en el rescate del cuerpo. Se presume que podría tratarse de José Ruiz, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes.
Efectivos de Caballería realizaron operativos en Capital, Vaqueros y el Valle de Lerma. Como resultado, incautaron un total de 18 animales —12 caballos y 6 vacas— que se encontraban sueltos en la vía pública.
La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína. Se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal, de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.
La Policía labró más de 100 actas de infracción en operativos de fin de semana en Salta Capital. Las principales contravenciones fueron consumo de alcohol, ruidos molestos y desorden en la vía pública.
Un siniestro vial fatal se registró esta madrugada en el kilómetro 141 de la Ruta Provincial 5, acceso Sur a Apolinario Saravia.
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.