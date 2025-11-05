Concejales aprobaron el nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece el nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad.

El respecto, el concejal Gonzalo Corral explicó que se trata del establecimiento del uso del suelo y que establece la diferenciación de zonas en la ciudad y qué es lo que se puede construir en ellas.

En tanto, el edil dijo compartir la visión de la preservación del casco histórico de la ciudad, solo que, si uno visita ciudades como Tucumán y Córdoba, se da cuenta de cómo se fueron desarrollando dejando atrás a la capital salteña.

“El Código que hoy tenemos vigente no permite desarrollos urbanísticos y muchas veces se ha utilizado la excepción como método. El código nuevo, con el análisis de 28 instituciones, forma una zonificación mucho más flexible”, señaló.

Concluyendo, Corral aseguró que este nuevo Código propicia el crecimiento de la ciudad de manera igualitaria y con inversión, apostando a que el privado pueda venir a invertir, siempre garantizando el resguardo del medio ambiente y la seguridad.

“El desafío es que nuestra ciudad crezca”, finalizó.