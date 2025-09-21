El alemán Leo Neugebauer, campeón del mundo de decatlón

El alemán Leo Neugebauer se alzó con el oro en decatlón en la jornada final del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio este domingo tras mantener la calma en los decisivos 1.500 metros y sumar 8.804 puntos. El puertorriqueño Ayden Owens-Delerme tuvo que conformarse con el segundo puesto con 8.784 puntos. El bronce fue para el estadounidense Kyle Garland, con 8.703 puntos.

El atleta alemán, de 25 años, superó su plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un oro conseguido bajo la lluvia de Tokio. Es el primer campeón mundial alemán en decatlón desde la victoria de Niklas Kaul hace seis años. Kaul terminó cuarto en la general tras un final espectacular en los 1.500 metros finales. El atletismo alemán empieza a recuperarse tras los malos resultados del Mundial de 2023, en que por primera vez no obtuvo ninguna medalla: a este oro hay que sumar tres platas obtenidas por los deportistas alemanes, con una actuación modesta en el medallero.

Plata para Puerto Rico

Owens-Delerme, también de 25 años, comenzó ganando los 100 metros, pero un noveno puesto en longitud, un cuarto en peso y un duodécimo en altura, mermaron sus opciones de ganar, aunque la victoria en los 110 vallas y la tercera posición en pértiga le permitieron llegar a la última prueba con opciones de ganar. Para ello tenía que haber ganado en los 1.500 metros, pero fue segundo detrás del francés Antonie Ferranti.

Esta medalla de plata supone el mayor éxito deportivo a nivel internacional de Owens-Delerme, tras ser cuarto en los Mundiales de Eugene 2022. Para Puerto Rico, es la quinta medalla de su historia en un Mundial de atletismo y la primera que no llega en una prueba de vallas, ya que las anteriores fueron para Javier Culson (plata en 2009 y 2011 en 400 metros vallas) y Jasmine Camacho-Quinn (bronce en 2022 y plata en 2023 en 100 metros vallas). Owens-Delerme, nació en Pittsburgh (Estados Unidos) y decidió representar a Puerto Rico, lugar de origen de su madre.

Con información de dpa, efe, afp