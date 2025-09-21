El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
El alemán Leo Neugebauer, campeón del mundo de decatlón
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.Deportes21/09/2025
El alemán Leo Neugebauer se alzó con el oro en decatlón en la jornada final del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio este domingo tras mantener la calma en los decisivos 1.500 metros y sumar 8.804 puntos. El puertorriqueño Ayden Owens-Delerme tuvo que conformarse con el segundo puesto con 8.784 puntos. El bronce fue para el estadounidense Kyle Garland, con 8.703 puntos.
El atleta alemán, de 25 años, superó su plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un oro conseguido bajo la lluvia de Tokio. Es el primer campeón mundial alemán en decatlón desde la victoria de Niklas Kaul hace seis años. Kaul terminó cuarto en la general tras un final espectacular en los 1.500 metros finales. El atletismo alemán empieza a recuperarse tras los malos resultados del Mundial de 2023, en que por primera vez no obtuvo ninguna medalla: a este oro hay que sumar tres platas obtenidas por los deportistas alemanes, con una actuación modesta en el medallero.
Plata para Puerto Rico
Owens-Delerme, también de 25 años, comenzó ganando los 100 metros, pero un noveno puesto en longitud, un cuarto en peso y un duodécimo en altura, mermaron sus opciones de ganar, aunque la victoria en los 110 vallas y la tercera posición en pértiga le permitieron llegar a la última prueba con opciones de ganar. Para ello tenía que haber ganado en los 1.500 metros, pero fue segundo detrás del francés Antonie Ferranti.
Esta medalla de plata supone el mayor éxito deportivo a nivel internacional de Owens-Delerme, tras ser cuarto en los Mundiales de Eugene 2022. Para Puerto Rico, es la quinta medalla de su historia en un Mundial de atletismo y la primera que no llega en una prueba de vallas, ya que las anteriores fueron para Javier Culson (plata en 2009 y 2011 en 400 metros vallas) y Jasmine Camacho-Quinn (bronce en 2022 y plata en 2023 en 100 metros vallas). Owens-Delerme, nació en Pittsburgh (Estados Unidos) y decidió representar a Puerto Rico, lugar de origen de su madre.
Con información de dpa, efe, afp
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de finalDeportes21/09/2025
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.
River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.