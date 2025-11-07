Un hincha de Racing fue nominado por la FIFA al premio The Best

El nombre de Alejo Ciganotto se hizo popular entre los hinchas de Racing por una historia de amor incondicional con la camiseta. Ese mismo sentimiento lo llevó a ser ternado por la FIFA para los premios The Best, en la categoría de mejor hincha del mundo.

Todo comenzó en la Copa Sudamericana, siguió con la Recopa y culminó en el mítico Maracaná, donde Racing cayó en semifinales de la Copa Libertadores. Durante ese periplo, Ciganotto fue ganando reconocimiento no solo como fanático, sino también como creador de contenidos. Desde Montevideo hasta Bucaramanga, su historia recorrió fronteras y lo convirtió en una especie de embajador académico.

"Si vos te ponés a pensar lo que gastás en los hospedajes, el camino, la comida y todo eso, que capaz en ir en micro el mismo día del partido, volverte el mismo día del partido. Pero no sé, yo re disfruto el camino", había contado tiempo atrás en una entrevista con Olé, antes de la final frente a Cruzeiro en Asunción.