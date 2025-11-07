Un hincha de Racing fue nominado por la FIFA al premio The Best

El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
Un hincha de Racing fue nominado por la FIFA al premio The BestDeportes07/11/2025
El nombre de Alejo Ciganotto se hizo popular entre los hinchas de Racing por una historia de amor incondicional con la camiseta. Ese mismo sentimiento lo llevó a ser ternado por la FIFA para los premios The Best, en la categoría de mejor hincha del mundo.
Todo comenzó en la Copa Sudamericana, siguió con la Recopa y culminó en el mítico Maracaná, donde Racing cayó en semifinales de la Copa Libertadores. Durante ese periplo, Ciganotto fue ganando reconocimiento no solo como fanático, sino también como creador de contenidos. Desde Montevideo hasta Bucaramanga, su historia recorrió fronteras y lo convirtió en una especie de embajador académico.
"Si vos te ponés a pensar lo que gastás en los hospedajes, el camino, la comida y todo eso, que capaz en ir en micro el mismo día del partido, volverte el mismo día del partido. Pero no sé, yo re disfruto el camino", había contado tiempo atrás en una entrevista con Olé, antes de la final frente a Cruzeiro en Asunción.
La ‘Albiceleste’ jugará el viernes que viene ante Angola como visitante. Entre los jugadores aparece el delantero del Racing de Estrasburgo, que a fuerza de goles se ganó un lugar en la consideración y pisa fuerte de cara al Mundial 2026
Por otra noche InfernalDeportes07/11/2025
El viernes visitan al subcampeón de la categoría, San Isidro de San Francisco, Córdoba, desde las 21, por la tercera presentación salteña en la Liga Argentina
Se homenajeará a la máxima figura utilizando su nombre en la nueva casa
Tras la semifinal de la Liga, el equipo de Graneros perdió 1-0 ante Tucumán Central y los jugadores se fueron a las trompadas contra el cuerpo arbitral.
El piloto argentino iniciará por primera vez una temporada completa como titular. El equipo confía en su talento tras un año marcado por los desafíos técnicos.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.