Por otra noche Infernal

El viernes visitan al subcampeón de la categoría, San Isidro de San Francisco, Córdoba, desde las 21, por la tercera presentación salteña en la Liga Argentina

Deportes07/11/2025

Triunfazos infernal para quedarse con los dos juegos en Santa Fe (primero venció a Colón y ahora a Santa Paula), y llegar envalentonado al partido de este l viernes, nada menos que ante el subcampeón de la categoría. El encuentro se disputará a partir de las 21 

