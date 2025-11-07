Joaquín Panichelli, el citado sorpresa por Lionel Scaloni en la Argentina

Entre los 24 jugadores convocados a la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre aparece el nombre de Joaquín Panichelli, el hoy delantero que milita en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1.

El cordobés de 23 años llegó apenas hace algunos meses al elenco francés y consiguió situarse como un estandarte en el elenco dirigido por el inglés Liam Rosenier y donde comparte equipo con Valentín Barco, también citado por Lionel Scaloni para el compromiso del viernes 14 ante Angola.

‘Pani’ tendrá en esta ventana su primera citación a la ‘Albiceleste’, y su figura comienza a asomar con fuerza en la faceta ofensiva como un nombre a considerar tanto en la escena internacional para las próximas temporadas como una carta disponible en el seleccionado de cara al Mundial 2026 y con vistas al proceso posterior a la cita mundialista.