El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
Joaquín Panichelli, el citado sorpresa por Lionel Scaloni en la Argentina
La ‘Albiceleste’ jugará el viernes que viene ante Angola como visitante. Entre los jugadores aparece el delantero del Racing de Estrasburgo, que a fuerza de goles se ganó un lugar en la consideración y pisa fuerte de cara al Mundial 2026Deportes07/11/2025
Entre los 24 jugadores convocados a la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre aparece el nombre de Joaquín Panichelli, el hoy delantero que milita en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1.
El cordobés de 23 años llegó apenas hace algunos meses al elenco francés y consiguió situarse como un estandarte en el elenco dirigido por el inglés Liam Rosenier y donde comparte equipo con Valentín Barco, también citado por Lionel Scaloni para el compromiso del viernes 14 ante Angola.
‘Pani’ tendrá en esta ventana su primera citación a la ‘Albiceleste’, y su figura comienza a asomar con fuerza en la faceta ofensiva como un nombre a considerar tanto en la escena internacional para las próximas temporadas como una carta disponible en el seleccionado de cara al Mundial 2026 y con vistas al proceso posterior a la cita mundialista.
Por otra noche InfernalDeportes07/11/2025
El viernes visitan al subcampeón de la categoría, San Isidro de San Francisco, Córdoba, desde las 21, por la tercera presentación salteña en la Liga Argentina
Se homenajeará a la máxima figura utilizando su nombre en la nueva casa
Tras la semifinal de la Liga, el equipo de Graneros perdió 1-0 ante Tucumán Central y los jugadores se fueron a las trompadas contra el cuerpo arbitral.
El piloto argentino iniciará por primera vez una temporada completa como titular. El equipo confía en su talento tras un año marcado por los desafíos técnicos.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.