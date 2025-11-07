Las primeras sensaciones de Colapinto tras renovar en Alpine

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine en sus cuentas oficiales como piloto titular de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La escudería francesa ratificó al pilarense, que se subió en la séptima carrera del año en lugar de Jack Doohan y

no se bajó más desde ese momento. Tendrá cuatro carreras en el restante calendario y podrá afrontar con otro

entusiasmo el curso entrante.

Luego de confirmarse su butaca en 2026, la escudería europea divulgó un material en donde 'Colapa' aportó

sus primeras visiones. "Se siente muy bien poder representar a mi país en este deporte que solo son 20

pilotos, es algo que soñé toda mi vida", comenzó diciendo.