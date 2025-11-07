El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
El estadio que se llamará Lionel Andrés Messi
Se homenajeará a la máxima figura utilizando su nombre en la nueva casaDeportes07/11/2025
Inter Miami inició en agosto del 2023 la construcción del Miami Freedom Park, su nueva casa ubicada en la ciudad costera en Florida. A falta de los últimos meses de obras de cara al 2026 con la apertura en los planes, la franquicia de la MLS ya tiene en mente una importante modificación en el nombre de su nueva casa.
Las ‘Garzas’ que siguen en carrera por el título en la liga norteamericana en 2025, tienen en Lionel Messi a su máxima figura. El ‘10’, referente y capitán del primer equipo, ya fue el ganador de la Bota de Oro como máximo goleador de la etapa regular y se ubica en lo más alto de la tabla histórica de goleadores en el club fundado en 2018.
El campeón del mundo estampó la renovación hasta 2028 con el club estadounidense, y para reafirmar el lazo entre ambas partes desde la institución que tiene a David Beckham y Jorge y José Más como propietarios. Según pudo saber, Inter Miami piensa nombrar Lionel Andrés Messi a su nuevo estadio.
La ‘Albiceleste’ jugará el viernes que viene ante Angola como visitante. Entre los jugadores aparece el delantero del Racing de Estrasburgo, que a fuerza de goles se ganó un lugar en la consideración y pisa fuerte de cara al Mundial 2026
Por otra noche InfernalDeportes07/11/2025
El viernes visitan al subcampeón de la categoría, San Isidro de San Francisco, Córdoba, desde las 21, por la tercera presentación salteña en la Liga Argentina
Tras la semifinal de la Liga, el equipo de Graneros perdió 1-0 ante Tucumán Central y los jugadores se fueron a las trompadas contra el cuerpo arbitral.
El piloto argentino iniciará por primera vez una temporada completa como titular. El equipo confía en su talento tras un año marcado por los desafíos técnicos.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.