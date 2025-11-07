El estadio que se llamará Lionel Andrés Messi

Inter Miami inició en agosto del 2023 la construcción del Miami Freedom Park, su nueva casa ubicada en la ciudad costera en Florida. A falta de los últimos meses de obras de cara al 2026 con la apertura en los planes, la franquicia de la MLS ya tiene en mente una importante modificación en el nombre de su nueva casa.

Las ‘Garzas’ que siguen en carrera por el título en la liga norteamericana en 2025, tienen en Lionel Messi a su máxima figura. El ‘10’, referente y capitán del primer equipo, ya fue el ganador de la Bota de Oro como máximo goleador de la etapa regular y se ubica en lo más alto de la tabla histórica de goleadores en el club fundado en 2018.

El campeón del mundo estampó la renovación hasta 2028 con el club estadounidense, y para reafirmar el lazo entre ambas partes desde la institución que tiene a David Beckham y Jorge y José Más como propietarios. Según pudo saber, Inter Miami piensa nombrar Lionel Andrés Messi a su nuevo estadio.