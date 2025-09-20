Este sábado: abre sus puertas el Paseo de la Ex Palúdica con música y espectáculos

Sáenz en Potencia Salta: “Detrás de cada stand hay un sueño y mucho trabajo”
El gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva edición de Potencia Salta, que convocó a más de mil emprendedores en el Centro de Convenciones.
La Municipalidad invita a la comunidad a disfrutar de un espacio recuperado para el arte, la cultura y el encuentro, ubicado en el predio de la ex Palúdica. Habrá música y espectáculos para toda la familia. La ceremonia de puesta en valor será hoy a las 18.30 h,Salta20/09/2025
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y vecinas a participar de la puesta en valor del Paseo Ex Palúdica, un espacio renovado que promueve la cultura, el arte y el encuentro. Tendrá lugar este sábado 20 de septiembre a partir de las 18:30 h.
El evento contará con una recepción circense a cargo de Circo Aruna, la actuación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, la presentación de música de “The Beatles” junto a la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por Carolina Pineda, y el show central de Estefanía Niewolski y Seba Gueleb. La jornada concluirá con un cierre especial a las 21:00 hs.
Al respecto, Ariana Benavidez, coordinadora de Cultura Activa, expresó: “Estamos aquí en el Paseo Ex Palúdica, festejando la recuperación de un nuevo espacio público que nos abre la puerta para ofrecer diversas propuestas culturales y artísticas. Este sábado vamos a estar celebrándolo con shows en vivo, con la participación de nuestra querida banda 25 de Mayo, los chicos de la Orquesta Infanto Juvenil de la Provincia, a cargo de la directora Carolina Pineda, y una recepción circense. Realmente, una propuesta pensada para toda la familia.”
En relación a la continuidad de actividades en el Paseo, agregó: “Con la llegada del buen clima vamos a ofrecer propuestas artísticas semanales, libres y gratuitas, con espectáculos en vivo para que toda la comunidad pueda disfrutar.”
Respecto a las obras y a la puesta a punto del predio, el coordinador del Área Centro, Pablo Sánchez, manifestó que “finalmente hemos logrado ganar una plaza para la ciudad, porque antes en este predio no existía como tal”, y agregó que “era un predio cerrado perteneciente a la ex Palúdica, había árboles en mal estado y autos abandonados”.
“Ahora la hemos convertido en una gran plaza de vinculación entre el Paseo Güemes y la Usina Cultura”, remarcó Sánchez quien detalló que “el predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización”.
El lugar cuenta con siete edificios, los cuales están siendo restaurados, principalmente deteniendo el deterioro para próximamente avanzar con propuesta gastronómicas y culturales.
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
El operativo se realiza en los 14 Distritos de Prevención y se extenderá durante el fin de semana. Cuenta, además, con el patrullaje virtual del Centro de Videovigilancia.
Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón, lugar donde se desarrollará la competencia, este domingo 21 desde las 8. Se solicita a la comunidad utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
El gobernador de la Provincia inauguró la feria que congrega a más de 1100 emprendedores en el Centro de Convenciones de Limache. “No es el mejor momento económico, pero nosotros priorizamos generar trabajo”, aseguró
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.