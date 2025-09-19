Elecciones: “No queremos volver atrás: Salta necesita otra representación” dijo Jarsún

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a senador nacional por Primero los Salteños y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, aseguró que su postulación surge “naturalmente” tras su gestión en la empresa provincial y remarcó que busca representar a los salteños en el Congreso para garantizar que lleguen los recursos que la Nación adeuda a la provincia.

“Soy una persona de la política, fui intendente, y en Aguas del Norte me tocó resolver un problema serio de la provincia. Recorrí mucho el interior y eso me abrió las puertas para estar hoy en este lugar”, explicó.

Jarsún cuestionó la falta de equidad en la distribución de subsidios: “Una cosa es que nos digan a todos los argentinos que hagamos el esfuerzo, y otra es que a Buenos Aires se lo sigan dando. ¿Cómo se explica eso? Como salteños no lo podemos aceptar”.

Además, advirtió que la Nación mantiene una deuda de 400 millones de pesos con Salta, lo que –según dijo– equivale a “dos circunvalaciones completas”. “Si esos recursos llegaran, podríamos resolver muchos de los problemas que tenemos pendientes”, subrayó.

En esa línea, defendió la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de involucrarse en la disputa nacional. “No teníamos legisladores que de verdad defendieran a Salta. Hoy discuten intereses de Buenos Aires y votan en contra de universidades, de los discapacitados o de los jubilados, sin conseguir nada a cambio. Eso es inadmisible”, apuntó.

Finalmente, Jarsún aseguró que su compromiso es “resolver los problemas, grandes o chicos, y cambiarle la vida a la gente”. Y cerró: “Nosotros no queremos volver al pasado, pero tampoco seguir de esta manera, sin respeto y sin los recursos que nos corresponden”.