Causa Estrada: investigado por peculado, sigue como candidato

El fiscal Carlos Amad recordó que el diputado nacional no tiene impedimentos legales para competir en octubre, aunque pesa sobre él un pedido de desafuero por peculado de servicio.
El fiscal federal Carlos Amad aclaró que el diputado nacional Emiliano Estrada no tiene ningún impedimento legal para presentarse como candidato en las elecciones de octubre, pese a que la Justicia ratificó el pedido de su desafuero en una causa por peculado de servicio y abuso de autoridad.
En declaraciones a Aries, Amad sostuvo que la única traba es la decisión personal del legislador de no presentarse a dar explicaciones. “No tiene un solo impedimento, salvo que él mismo no quiere concurrir a la Justicia”, señaló.
El funcionario judicial recordó que el caso cuenta con pruebas contundentes, incluyendo declaraciones de empleados de la Cámara de Diputados que trabajaban bajo órdenes de Estrada y fueron hallados culpables de participar en maniobras irregulares.
Sobre los plazos institucionales, Amad explicó que la Cámara de Diputados debe resolver el pedido de desafuero antes del 10 de diciembre. “Si no se pronuncia la actual composición, será la próxima Cámara la que deba decidir. Pero una respuesta tiene que haber, ya sea afirmativa o negativa”, remarcó.
El fiscal lamentó que una situación originada en Salta “y que causó un gran daño institucional” no pueda resolverse con mayor celeridad en el ámbito legislativo.
La Justicia detectó irregularidades en ANDIS: sobreprecios y direccionamiento en contratos
Tras el fin del secreto de sumario, los investigadores comenzaron a revisar la prueba recolectada. Diego Spagnuolo sigue sin abogado y crece la incertidumbre sobre si se convertirá en arrepentido.
La reunión en la Cámara alta comenzó a las 11.14. Luego de una jornada negra para LLA en Diputados, los senadores se aprestan a rechazar otra decisión presidencial.
Tras la masiva Marcha Federal Universitaria, la institución instó a los senadores a respaldar la normativa clave para la educación superior.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.