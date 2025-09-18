Causa Estrada: investigado por peculado, sigue como candidato

El fiscal federal Carlos Amad aclaró que el diputado nacional Emiliano Estrada no tiene ningún impedimento legal para presentarse como candidato en las elecciones de octubre, pese a que la Justicia ratificó el pedido de su desafuero en una causa por peculado de servicio y abuso de autoridad.

En declaraciones a Aries, Amad sostuvo que la única traba es la decisión personal del legislador de no presentarse a dar explicaciones. “No tiene un solo impedimento, salvo que él mismo no quiere concurrir a la Justicia”, señaló.

El funcionario judicial recordó que el caso cuenta con pruebas contundentes, incluyendo declaraciones de empleados de la Cámara de Diputados que trabajaban bajo órdenes de Estrada y fueron hallados culpables de participar en maniobras irregulares.

Sobre los plazos institucionales, Amad explicó que la Cámara de Diputados debe resolver el pedido de desafuero antes del 10 de diciembre. “Si no se pronuncia la actual composición, será la próxima Cámara la que deba decidir. Pero una respuesta tiene que haber, ya sea afirmativa o negativa”, remarcó.

El fiscal lamentó que una situación originada en Salta “y que causó un gran daño institucional” no pueda resolverse con mayor celeridad en el ámbito legislativo.