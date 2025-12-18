Docentes de la UNSa denunciaron que no cobraron el aguinaldo

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) habilitó este jueves 18 de diciembre el cronograma de renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP) para el ciclo lectivo 2026.
ADIUNSa denunció públicamente que este jueves 18 de dkiciembre no se abonó el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2025, incumpliendo los plazos legales establecidos.
A través de un comunicado en redes sociales, el sector expresó su malestar por la falta de pago del aguinaldo y señaló que la situación se suma a un contexto de fuerte deterioro salarial. “No sólo nos ajustan, no sólo tenemos los peores salarios en décadas, sino que además no cumplen los plazos legales para pagar nuestros magros ingresos”, manifestaron.
En el texto, los trabajadores exigieron a las autoridades universitarias el pago inmediato del 100% del segundo aguinaldo y advirtieron que, de no regularizarse la situación, se reservan el derecho de iniciar acciones legales.
“Hoy no cobramos el 2º SAC 2025”, remarcaron, y calificaron la situación como parte de un ajuste que impacta directamente en la comunidad universitaria.
Finalmente, el comunicado cierra con una consigna contundente: “Basta de ajuste en la UNSa”.
Vale mencionar que, según la normativa vigente, el plazo es hasta el 18 de diciembre, sin embargo, el regimen incorpora un margen operativo de cuatro días hábiles posteriores, lo que permite a empleadores extender el pago sin incurrir en incumplimiento.
