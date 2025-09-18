Desde el sábado, los salteños podrán recorrer la renovada plaza de la Expalúdica

Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Con caminos, jardines de bajo mantenimiento y un anfiteatro, la histórica manzana recupera su valor patrimonial y se convierte en nuevo punto de encuentro en la ciudad.Salta18/09/2025Agustina Tolaba
Con los trabajos finalizados, este sábado se inaugura la nueva plaza de la Expalúdica y quedará abierta a todo el público, incluidos fines de semana y feriados, con cierres nocturnos para garantizar la seguridad.
Por Aries, el coordinador de obras de la zona centro de la Municipalidad de Salta, Pablo Sánchez explicó que la obra abarcó la restauración de los siete edificios de principios del siglo XX que componían la Palúdica, muchos de los cuales estaban abandonados y en estado de deterioro. “Se frenó el deterioro de los edificios, se cerraron aberturas y se reubicó parte del personal de salud en un edificio restaurado, con baños nuevos y condiciones adecuadas para trabajar”, indicó.
La intervención incluyó la revalorización del patrimonio urbano, reutilizando rejas y adoquines históricos del microcentro, y la creación de una extensa caminería y parquizado que suman alrededor de 70 millones de pesos en inversión. Además, se construyó un pequeño anfiteatro con lajas y cordones recuperados, y se realizó un estudio de las especies arbóreas para poda, fumigación y reemplazo de ejemplares en mal estado.
El proyecto buscó conectar el paseo Güemes con la Usina Cultural, generando un espacio verde de bajo mantenimiento con riego por aspersión y goteo.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo donaciones del grupo O positivo, de 9 a 12, en el barrio Intersindical.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
Rodrigo Solá pidió que los anuncios de obras y ampliaciones se materialicen con fondos concretos para garantizar cambios efectivos en el sistema penitenciario.
La Secretaría de Tránsito destacó la efectividad de los dispositivos portátiles, que detectan infracciones al paso y permiten controlar puntos críticos de la ciudad.
El Círculo Médico de Salta convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 9 de octubre en su sede de calle Urquiza.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.