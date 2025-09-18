Desde el sábado, los salteños podrán recorrer la renovada plaza de la Expalúdica

Con los trabajos finalizados, este sábado se inaugura la nueva plaza de la Expalúdica y quedará abierta a todo el público, incluidos fines de semana y feriados, con cierres nocturnos para garantizar la seguridad.

Por Aries, el coordinador de obras de la zona centro de la Municipalidad de Salta, Pablo Sánchez explicó que la obra abarcó la restauración de los siete edificios de principios del siglo XX que componían la Palúdica, muchos de los cuales estaban abandonados y en estado de deterioro. “Se frenó el deterioro de los edificios, se cerraron aberturas y se reubicó parte del personal de salud en un edificio restaurado, con baños nuevos y condiciones adecuadas para trabajar”, indicó.

La intervención incluyó la revalorización del patrimonio urbano, reutilizando rejas y adoquines históricos del microcentro, y la creación de una extensa caminería y parquizado que suman alrededor de 70 millones de pesos en inversión. Además, se construyó un pequeño anfiteatro con lajas y cordones recuperados, y se realizó un estudio de las especies arbóreas para poda, fumigación y reemplazo de ejemplares en mal estado.

El proyecto buscó conectar el paseo Güemes con la Usina Cultural, generando un espacio verde de bajo mantenimiento con riego por aspersión y goteo.