Este viernes habrá colecta de sangre en el Intersindical

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia participará el viernes 19, en una feria de salud organizada por el equipo de salud del hospital Papa Francisco, donde recibirá donaciones de sangre del grupo O factor Rh positivo.

La colecta se hará en el móvil del Organismo, que estará ubicado en el centro de salud Nº 27, del barrio Intersindical, sobre calle Radio Splendid, en el horario de 9 a 12. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos