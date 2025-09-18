“Estamos en una situación crítica”, advirtió la vicerrectora de la UNSa

Por Aries, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Dra. María Rita Martearena, destacó este jueves la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario y los beneficios que generaría en caso de quedar firme, tras el rechazo al veto en Diputados.

Según Martearena, la normativa permitiría ampliar becas para estudiantes y crear nuevas carreras orientadas a necesidades regionales, como tecnicaturas en minería y otras áreas estratégicas para Salta. “También habría un apoyo significativo a la investigación científica y técnica, pilares fundamentales de la educación superior”, señaló.

La funcionaria recordó además la necesidad de actualizar las paritarias docentes, afectadas por un retraso de casi el 44% desde 2023. “Los sueldos siguen siendo bajos, incluso después de los aumentos recientes. Esto impacta directamente en la calidad del servicio educativo y en las obras sociales de las universidades”, alertó.

Martearena expresó su preocupación por el presupuesto anunciado para educación en el proyecto presentado por el presidente, que contempla 4,8 billones de pesos, muy por debajo de los 7,3 billones solicitados por el Sistema de Información Ministerial (SIM). “Si la ley se aplica correctamente, podríamos garantizar más recursos para salarios, becas y proyectos educativos que beneficien directamente a nuestros estudiantes”, agregó.

Por último, la vicerrectora destacó que, a pesar de los bajos sueldos, Salta aún conserva a jóvenes profesionales capacitados, aunque reconoció que la situación podría incentivar la migración hacia el sector privado o el extranjero.

“Nuestra meta es que las universidades públicas sigan formando profesionales de excelencia y que puedan desarrollar su carrera en el país”, concluyó.