Milei, tras la doble derrota en Diputados: “Los antikukas votan igual que los kukas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó recientemente en X un mensaje en el que reitera su enfrentamiento con lo que denomina el “Partido del Estado”. Criticó tanto a los “kukas” como a los “antikukas” —término que designa a quienes, según su discurso, votan igual que los primeros pero bajo una aparente máscara republicana—.

Milei advierte que votar por cualquiera de esas versiones del Partido del Estado significa permitir que los hijos de los ciudadanos terminen “yéndose para Ezeiza”, una imagen que evoca situaciones previas del país, de las cuales afirma que “ya vivimos, y sabemos cómo termina”.

En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



“El mensaje fue claro: La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, definió el mandatario, y concluyó con su clásica expresión de cierre: “¡Viva la libertad, carajo!”.