Salta: más de 27 mil multas con cámaras móviles en nueve meses

Crisis carcelaria: la sobrepoblación supera el 150%
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
La Secretaría de Tránsito destacó la efectividad de los dispositivos portátiles, que detectan infracciones al paso y permiten controlar puntos críticos de la ciudad.Salta18/09/2025
Con el objetivo de garantizar el orden en la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta lleva adelante distintas acciones y realiza operativos a diario.
En esta oportunidad, se destaca que en los últimos nueve meses se confeccionaron alrededor de 27 mil infracciones con las cámaras móviles. Se utiliza este recurso para detectar infractores al paso en las diferentes calles del municipio. Son cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas.
Al día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se registran cerca de tres mil.
«Estamos cumpliendo con el pedido de los vecinos, quienes nos solicitaron controlar el estacionamiento en doble fila, más que nada en algunas instituciones. Lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos todos los días y vamos a multar a quien no cumpla las normas. Usamos las cámaras móviles porque es un método altamente efectivo», dijo Matías Assennato, secretario del área.
Desde Tránsito se remarca que continuarán trabajando con este tipo de operativos, buscando el orden y seguridad en los puntos más críticos de Salta.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
Rodrigo Solá pidió que los anuncios de obras y ampliaciones se materialicen con fondos concretos para garantizar cambios efectivos en el sistema penitenciario.
El Círculo Médico de Salta convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 9 de octubre en su sede de calle Urquiza.
La Autoridad Metropolitana de Transporte dispuso un aumento del 24% en el boleto interurbano de Salta, con vigencia desde el 22 de septiembre.
En base a la información operativa recabada durante la última crecida del Río Pilcomayo, el organismo delineó las acciones en territorio ante una eventual emergencia.
La secretaria general de APUNSA, Stella Mimessi, criticó los vetos y señaló que “el presidente pierde de vista que la educación superior es una responsabilidad ineludible del Estado”.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.