Salta: más de 27 mil multas con cámaras móviles en nueve meses

Con el objetivo de garantizar el orden en la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta lleva adelante distintas acciones y realiza operativos a diario.

En esta oportunidad, se destaca que en los últimos nueve meses se confeccionaron alrededor de 27 mil infracciones con las cámaras móviles. Se utiliza este recurso para detectar infractores al paso en las diferentes calles del municipio. Son cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas.

Al día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se registran cerca de tres mil.

«Estamos cumpliendo con el pedido de los vecinos, quienes nos solicitaron controlar el estacionamiento en doble fila, más que nada en algunas instituciones. Lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos todos los días y vamos a multar a quien no cumpla las normas. Usamos las cámaras móviles porque es un método altamente efectivo», dijo Matías Assennato, secretario del área.

Desde Tránsito se remarca que continuarán trabajando con este tipo de operativos, buscando el orden y seguridad en los puntos más críticos de Salta.