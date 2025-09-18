El Círculo Médico de Salta llamó a elecciones en octubre

El Círculo Médico de Salta convocó a la Asamblea General Ordinaria para el jueves 9 de octubre de 2025, a las 20 horas, en la sede de calle Urquiza Nº 153. La presidenta, María Cristina Sánchez Wilde, firmó la resolución que fijó el temario de la reunión y se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La convocatoria incluyó la lectura y consideración de la memoria y balance correspondientes al ejercicio 2024-2025. Además, se eligieron autoridades, entre ellas presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, vocales titulares y suplentes, y miembros del órgano de fiscalización.

El Comité Electoral quedó integrado por las doctoras María E. del Olmo, María García Saravia y Mirta Fernández de Soria como titulares, mientras que Sergio Beretta Biaggini, Carolina Ledesma y Néstor Monteros Alvi actuaron como suplentes.

La institución recordó que, según el artículo 24 del Estatuto, en caso de no alcanzar quórum en el horario fijado, la asamblea se celebró una hora después con los socios presentes. Asimismo, indicó que toda la documentación y antecedentes estuvieron a disposición en la sede de la entidad.