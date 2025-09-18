Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicas
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.Salta18/09/2025
En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó – con modificaciones – el proyecto de ley que establece la regulación del Sistema de Residencias del sistema de Salud salteño.
En tal sentido, el representante de San Martín, Manuel Pailler, explicó que para el tratamiento de la norma se ha convocado a los distintos Colegios ligados a la salud, así como la Jefa del Programa de Residencias y a los gerentes de hospitales donde los residentes hacen su capacitación y sus prácticas laborales.
“Es decir, han tenido una amplia participación todos los involucrados”, celebró el legislador, al tiempo que advirtió que del debate se desprendieron una serie de modificaciones al proyecto original aprobado en Diputados.
Los cambios, precisó, están referidos a la autoridad de aplicación de la ley, en este caso, el Ministerio de Salud, quien tiene la potestad de decidir cuáles son las especialidades que se necesitan cubrir y el número de residentes que se necesitan para cubrir las vacantes que el sistema necesita para funcionar de manera óptima, sobre todo en el interior provincial.
Respecto a las concurrencias, Pailler explicó que vieron conveniente sacar este ítem del proyecto debido a que se trata de otra actividad que, en definitiva, debe ser legislada de manera puntual.
En tanto, respecto a renuncias y penalidades, el senador señaló que el proyecto aprobado por Diputados establece que, cuando no se cumple con el año de rotación o devolución, el profesional debe devolver el 100% del monto recibido como haber.
“Consideramos que, si bien se puede aplicar una penalidad, el 100% significa que la prestación del servicio fue gratuita”, indicó.
Finalmente, sobre los títulos de especialista, el legislador apuntó que el proyecto original decía que, una vez realizada la residencia o rotación, el Ministerio de Salud podía otorgarlo, sin embargo, advirtió, son los Colegios Profesionales los facultados a tomar examen y extender los certificados.
“Las modificaciones han sido consensuadas entre todos los que nos reunimos. Es un proyecto consensuado, que no perjudica a los residentes. Apoyamos al Sistema de Salud para permitir que más jóvenes profesionales se sumen y brinden atención en el interior, que es donde más se necesita”, concluyó Pailler.
El proyecto, aprobado, retorna a Diputados en revisión.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Desde el sábado, los salteños podrán recorrer la renovada plaza de la Expalúdica
Con caminos, jardines de bajo mantenimiento y un anfiteatro, la histórica manzana recupera su valor patrimonial y se convierte en nuevo punto de encuentro en la ciudad.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo donaciones del grupo O positivo, de 9 a 12, en el barrio Intersindical.
Crisis carcelaria: la sobrepoblación supera el 150%
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
Emergencia carcelaria en Salta: “Hay voluntad para solucionarlo, pero falta acción”
Rodrigo Solá pidió que los anuncios de obras y ampliaciones se materialicen con fondos concretos para garantizar cambios efectivos en el sistema penitenciario.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.