El Concejo Deliberante aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2024
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.Salta17/09/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2024, destacando que, a pesar del estado en el que se recibió la Municipalidad y del contexto económico general, la Ciudad pudo hacer obras y sostener su funcionamiento utilizando fondos propios.
“Se utilizó como estrategia el incremento de la Unidad Tributaria para poder mantener el valor real de los ingresos”, indicó la concejal Alicia Vargas al tomar la palabra.
En este sentido, informó que se incrementaron en un 6,84% los ingresos corrientes, sin embargo, los gastos corrientes fueron un 1,29% menos de lo supuesto, lo cual significa que se respetaron los límites establecidos por el Concejo Deliberante.
Asimismo, precisó que el Presupuesto fue de 37.854 millones de pesos y que, más allá de su ejecución, se generó un superávit de 16.534 millones de pesos.
“Tenemos un resultado económico positivo, lo que da cuenta del nivel de ahorro y autofinanciamiento de la Municipalidad. Tuvimos ingresos corrientes superiores a los gastos corrientes en un 31,60%, lo que marca que el Municipio se ha manejado con fondos propios”, finalizó.
Por su parte, el concejal Gonzalo Corral recordó que el 2023 terminó con contratos de obras caídos y que en diciembre de ese año hubo una decisión política de la gestión Romero de no continuar con la ejecución de obras.
“Eso generó la necesidad del intendente Duran de acudir a una emergencia en materia de baches para normalizar la situación”, indicó, y continuó: “Hay que mencionar también que hay cuestiones de la gestión anterior que hoy están en la Justicia, como las obras de la Plaza 9 de Julio con sobreprecios”.
No obstante, Corral destacó que la nueva gestión municipal lanzó una moratoria para ayudando a los contribuyentes ante la realidad económica general.
“La Cuenta General 2024 termina con superávit sin despedir a nadie y poniéndose al lomo las obras públicas de calidad, que generan un cambio y una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos”, sentenció.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prevé la creación del manual como guía de trámites municipales. La intención es darle trazabilidad a los trámites digitales que se hagan en la comuna.
Cientos de salteños marcharon por calles céntricas contra el desfinanciamiento de la Educación y de la Salud. Prevén que los vetos presidenciales caerán finalmente en el Senado y pusieron el foco en el Presupuesto 2026.
La sustracción de equipos esenciales dejó fuera de funcionamiento un sistema clave para la gestión ambiental. Agrotécnica Fueguina expresó su preocupación y pidió mayor seguridad para evitar nuevos ataques.
Inauguraron una segunda sala de costura en la Fábrica Municipal y duplicaron la cantidad de máquinasSalta17/09/2025
El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20, con turnos previo.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Senado definió sesionar este jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATNPolítica16/09/2025
El conglomerado anti libertario deberá reunir dos tercios. En caso de avanzar, la definición quedará en manos de Diputados. Además, el pleno de la Cámara alta intentará sancionar la denominada “Ley Nicolás”, entre otras iniciativas
Marcha Federal en Salta: la UNSa se suma a la protesta por financiamiento universitario
La Universidad Nacional de Salta se moviliza hoy en la Marcha Federal para protestar contra el veto a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
La fecha fue establecida en honor a José Manuel Estrada, reconocido intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.