Quite de colaboración en el PAMI Salta

La unidad sindical en el PAMI marcó un nuevo capítulo en el conflicto salarial. APPAMIA, SUTEPA, ATE y UTI decidieron impulsar un plan de lucha conjunto con el inicio de quites de colaboración en todas las sedes del país.

El primer paso de la medida se fijó con un cese de tareas entre las 11 y las 12 horas, lo que afectó la atención en las oficinas del organismo. Según manifestaron los referentes gremiales, el objetivo inmediato fue lograr la apertura de paritarias para recomponer salarios que, afirmaron, “sufren la mayor caída de la historia del PAMI”.

Los representantes advirtieron que las medidas podrían intensificarse de manera progresiva si no existiera una respuesta oficial. Al mismo tiempo, remarcaron que la protesta buscaba defender los derechos de los adultos mayores y garantizar la sustentabilidad del servicio.

Con la consigna “la única lucha que se pierde es la que se abandona”, los sindicatos ratificaron su decisión de sostener la unidad como camino para enfrentar la crisis salarial dentro del organismo nacional.