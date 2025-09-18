Quite de colaboración en el PAMI Salta

Desde el sábado, los salteños podrán recorrer la renovada plaza de la Expalúdica
Con caminos, jardines de bajo mantenimiento y un anfiteatro, la histórica manzana recupera su valor patrimonial y se convierte en nuevo punto de encuentro en la ciudad.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
La unidad sindical en el PAMI marcó un nuevo capítulo en el conflicto salarial. APPAMIA, SUTEPA, ATE y UTI decidieron impulsar un plan de lucha conjunto con el inicio de quites de colaboración en todas las sedes del país.
El primer paso de la medida se fijó con un cese de tareas entre las 11 y las 12 horas, lo que afectó la atención en las oficinas del organismo. Según manifestaron los referentes gremiales, el objetivo inmediato fue lograr la apertura de paritarias para recomponer salarios que, afirmaron, “sufren la mayor caída de la historia del PAMI”.
Los representantes advirtieron que las medidas podrían intensificarse de manera progresiva si no existiera una respuesta oficial. Al mismo tiempo, remarcaron que la protesta buscaba defender los derechos de los adultos mayores y garantizar la sustentabilidad del servicio.
Con la consigna “la única lucha que se pierde es la que se abandona”, los sindicatos ratificaron su decisión de sostener la unidad como camino para enfrentar la crisis salarial dentro del organismo nacional.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo donaciones del grupo O positivo, de 9 a 12, en el barrio Intersindical.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
Rodrigo Solá pidió que los anuncios de obras y ampliaciones se materialicen con fondos concretos para garantizar cambios efectivos en el sistema penitenciario.
La Secretaría de Tránsito destacó la efectividad de los dispositivos portátiles, que detectan infracciones al paso y permiten controlar puntos críticos de la ciudad.
El Círculo Médico de Salta convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 9 de octubre en su sede de calle Urquiza.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.